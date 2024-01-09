Как в 2024 году выбрать идеальный пуховик: 5 модных советов от Андре Тана

Большинство сталкиваются с проблемой поиска "того самого" идеального пуховика. Именно поэтому дизайнер Андре Тан сделал рекомендации, как в 2024 году должен выглядеть стильный пуховик, и что уже не носят.
Длина
Важнейший параметр! Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Юбка может торчать из-под пуховика, но более элегантно, когда она выступает максимум на 5 см.
Ткань
Не выбирайте блестящие и одновременно тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки. Такие варианты будут иметь дешевый и не современный вид. Отдавайте предпочтение плотным и качественным тканям.
Застежка
Пуговицы, заклепки, молния — все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Скрытая застежка будет выглядеть более современно и актуально.
Ремень
Забудьте о пуховиках с поясом-застежкой. Он может стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной), а пояс не пережимает талию.
Стежка
Горизонтальная широкая – самый популярный вариант. Еще стежка может быть ромбами, но равномерными. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.
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