Как в свой стиль внести элементы украинского этноса: советы от дизайнера

Классические мотивы, в сочетании с современным дизайном, все чаще встречаются в коллекциях украинских брендов.

Как найти свой стиль, какие элементы используются чаще всего и как объединить их с собственным стилем, рассказала владелица и дизайнер бренда CHERNIKOVA Любовь Черникова.

Бренд CHERNIKOVA

Каковы основные элементы украинского этноса в дизайне одежды?

Основными элементами украинского этноса являются крой, вышивка, декор с региональными особенностями, натуральные ткани, часто изготовленные вручную на ткацком станке, многослойность одежды, традиционные цвета и силуэты. Важными элементами являются аксессуары: головные уборы, пояса, обувь, украшения. Все эти элементы отражают богатое культурное наследие и традиции.

Бренд CHERNIKOVA

Как учитывать последние модные тенденции, выбирая одежду по украинским мотивам?

Можно наблюдать за Instagram-аккаунтами и блогами украинских стилистов или этноблоггеров. Они подсказывают, как гармонично и интересно построить лук с этническими элементами, ищут современные решения, рассказывают о том, что с чем следует одевать. А также объясняют принципы создания стильного образа украинской женщины. Можно экспериментировать с учетом собственного вкуса.

Бренд CHERNIKOVA

Как сочетать традиционные узоры и цвета в украинском стиле с личным модным вкусом?

За последние годы появилось много брендов, разрабатывающих и производящих одежду и аксессуары. Выбор продуктов поражает. Создать лук в украинском стиле можно с разными финансовыми возможностями и предпочтениями. Можно приобрести дизайнерскую одежду, подобрать платье или блузку. Также сейчас часто одевают вышитые жилеты или ажурные фартуки поверх платья или костюма. Можно дополнить свой гардероб несколькими аксессуарами, такими как ожерелье, платок, пояс-кромка, сумка-тайстра, карман-лада. Из украинской традиционной одежды, кроме цветов и узоров, можно использовать силуэт, материалы, текстуры и технику. Важно почувствовать, что из этого вдохновляет именно вас.

Бренд CHERNIKOVA

Как выбирать этническую одежду, учитывая культурное разнообразие и избегать недоразумений?

Этническая одежда – это одежда с содержанием и историей, поэтому желательно уделить немного времени для исследования собственных корней и родного этнокультурного региона. В связи с последними событиями это очень уместно, ведь таким образом мы уважаем и чтим память о роде. Подобными исследованиями мы занимаемся в бренде: отправляемся в экспедиции, музеи и на частные сборники старинных вещей перед разработкой новых коллекций. Много информации можно найти в Интернете. Во избежание недоразумений желательно не перегружать образ разными культурными деталями, не рассматривать традиционную одежду как развлечение, избегать религиозных символов без понимания их содержания. А также учитывать контекст события, куда вы одеваете соответствующие наряды, помнить, что этническая одежда – это не только тренд, но и часть культурного наследия.

Бренд CHERNIKOVA

Как использовать инновационные материалы и технологии, выбирая этническую одежду?

Этническая одежда имеет мало общего с инновациями и современными технологиями, потому что она об истории, не о будущем. Но инновационные технологии могут помочь нам исследовать и выбирать этническую одежду – изучать оцифрованные виртуальные музеи и исследования, виртуально примерить одежду. Сейчас в мире есть первые 3D-вышиванки, изготовленные с помощью 3D-принтера. Однако это инновация еще не для массового производства.

Бренд CHERNIKOVA

Как поддерживать украинский дизайн и содействовать его признанию на международном уровне?

Покупать и поддерживать местных дизайнеров и мастеров во всех областях (интерьер, кулинария, музыка, кино и т.д.), помогать локальным производствам и художникам в расширении собственной деятельности за рубежом. Поддерживать работу организаций, инициатив и фондов продвигающих украинский продукт на международном уровне. Транслировать украинское при поездках за границу. Стоит оглянуться вокруг и задуматься: "Чем именно я могу быть полезным для продвижения украинского за пределы страны?", и сделать хоть что-нибудь из этого на собственном уровне. И даже если это только символ украинского флажка у никнейма в соцсетях – это уже хорошо. Мы в бренде регулярно посещаем международные выставки, где презентуем наши вещи по украинским мотивам.

Бренд CHERNIKOVA

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