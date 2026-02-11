ТСН в социальных сетях

Как визуально уменьшить грудь: Андре Тан дал советы по одежде, фасонам и цветам

Дизайнер поделился простыми модными секретами, как подчеркнуть свои формы и выглядеть при этом элегантно.

Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Избегай чрезмерного объема в груди

Рюши, объемные рукава — эти детали только увеличивают бюст. Выбирай простые линии, лаконичные формы без лишних деталей. Минимализм здесь работает лучше всего!

Приталенный крой и пояса

Пояс и приталенный крой подчеркивают талию и создают гармоничный силуэт. Они помогают сбалансировать образ и уменьшить акцент на груди.

Декольте, но в меру

Не бойтесь декольте, но выбирайте аккуратные вырезы. Глубокое декольте может привлечь чрезмерное внимание к груди, поэтому лучше остановиться на не очень больших вариантах.

Принты среднего размера

Такие принты выглядят гармонично и не увеличивают бюст. Избегай больших рисунков на груди, они могут сделать эту часть тела еще больше.

Темные цвета

Темные цвета визуально уменьшают размер груди. Выбирай оттенки, которые помогают создать вытянутый и стройный силуэт.

