Как визуально уменьшить грудь: Андре Тан дал советы по одежде, фасонам и цветам
Дизайнер поделился простыми модными секретами, как подчеркнуть свои формы и выглядеть при этом элегантно.
Избегай чрезмерного объема в груди
Рюши, объемные рукава — эти детали только увеличивают бюст. Выбирай простые линии, лаконичные формы без лишних деталей. Минимализм здесь работает лучше всего!
Приталенный крой и пояса
Пояс и приталенный крой подчеркивают талию и создают гармоничный силуэт. Они помогают сбалансировать образ и уменьшить акцент на груди.
Декольте, но в меру
Не бойтесь декольте, но выбирайте аккуратные вырезы. Глубокое декольте может привлечь чрезмерное внимание к груди, поэтому лучше остановиться на не очень больших вариантах.
Принты среднего размера
Такие принты выглядят гармонично и не увеличивают бюст. Избегай больших рисунков на груди, они могут сделать эту часть тела еще больше.
Темные цвета
Темные цвета визуально уменьшают размер груди. Выбирай оттенки, которые помогают создать вытянутый и стройный силуэт.