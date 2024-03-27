Как восстановить растянутую горловину на футболке: простой лайфхак

Это довольно распространенная проблема, но не стоит огорчаться. Есть простой и эффективный способ восстановить ее форму и сделать вещь как новую. Блогер Диана Гологовец поделилась этим методом.

Горловина на трикотажных футболках может легко растягиваться со временем, особенно после многократных стирок. Это может привести к неопрятному виду, даже если сама ткань футболки еще выглядит хорошо. Однако с помощью резинки для волос и горячей воды можно восстановить горловину футболки до ее первоначального состояния.

Возьмите футболку, резинку для волос и доведите воду до кипения в кастрюле. Футболку сложите так, как показано на видео (в гармошку) и завяжите горловину резинкой для волос. Футболку вместе с резинкой опустите в воду и держите в течение 2 минут.

После этого ваша футболка будет как новая.

Растянутая горловина любимой футболки больше не проблема. Благодаря простому лайфхаку от Дианы Гологовец вы можете быстро и эффективно восстановить ее форму и сохранить вашу вещь в отличном состоянии.

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