Как выбрать обувь на широкую ногу: четыре практичных совета

Широкая стопа - довольно распространенная проблема, которая осложняет нашу жизнь при выборе обуви. Есть несколько дельных советов, как обладателю широкой стопы подобрать комфортную пару обуви.

Очень часто обладатели широкой стопы сталкиваются с проблемами при выборе новой пары обуви. Кроме того, уже купленная обувь приходит в негодность быстрее, чем хотелось бы.

Как выбрать обувь на широкую ногу так, чтобы она была красивой, комфортной и прослужила долго, рассказывает Womans World.

Замша, а не лак: какой материал предпочтительнее

Классические мокасины могут показаться заманчивыми — они надеваются без застежки, без каблука и могут выдержать небольшой дождь. Но если они сделаны из лакированной кожи, то это не лучший выбор. Настоящая лакированная кожа — это тип кожи с покрытием, имеющей полированную водостойкую отделку. В настоящее время многие продукты с маркировкой "лакированная кожа" на самом деле сделаны из пластика, но по своим характеристикам в носке пластик напоминает кожу.

Будь то настоящая лакированная кожа или нет, она не подходит для широких стоп. Лакированная кожа и искусственная лакированная кожа не пропускает воздух и может вызвать раздражение и отек ног, что сделает тесное пространство еще более тесным. Стоит выбирать мокасины из мягких материалов, таких как кожа, искусственная кожа и замша.

Выбирайте унисекс

Некоторые бренды продают одну и ту же обувь в мужской и женской версиях, причем женский стиль имеет более узкий носок и пятку. Поэтому вы можете купить мужскую версию своего размера. Также ищите бренды, которые продают обувь унисекс. В обуви унисекс ширина носка и пятки будет больше, чем в женской обуви.

Сделайте уже купленную обувь более комфортной

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Если вы не готовы тратить деньги на еще одну пару обуви, нет ничего плохого в том, чтобы привести в порядок ту, которая у вас уже есть. Вот несколько способов сделать ваши кроссовки, ботинки и обувь на каблуках более удобными:

Используйте спрей для растяжки обуви. Лучше всего воспользоваться уже готовым составом, потому что самодельные средства могут испачкать или испортить внутреннюю часть обуви. Распылите средство на область, которую хотите растянуть, наденьте пару толстых носков и носите обувь, пока она не высохнет. Или, если вы сохранили вкладыши из толстого картона, которые были внутри ботинок, заправьте вкладыши в два носка и засуньте носки внутрь каждого ботинка. Пусть они так постоят ночь.

Лучше всего воспользоваться уже готовым составом, потому что самодельные средства могут испачкать или испортить внутреннюю часть обуви. Распылите средство на область, которую хотите растянуть, наденьте пару толстых носков и носите обувь, пока она не высохнет. Или, если вы сохранили вкладыши из толстого картона, которые были внутри ботинок, заправьте вкладыши в два носка и засуньте носки внутрь каждого ботинка. Пусть они так постоят ночь. Выньте стельки и замените их. Замена стелек может дать вам немного внутреннего пространства в обуви. Имейте в виду, что полностью снимать стельки не стоит, они помогают предотвратить мозоли и натоптыши, из-за которых ваши ноги могут опухнуть. Если вы не можете найти более удобные стельки, попробуйте заменить новые стельки на более тонкие стельки из другой пары обуви.

Замена стелек может дать вам немного внутреннего пространства в обуви. Имейте в виду, что полностью снимать стельки не стоит, они помогают предотвратить мозоли и натоптыши, из-за которых ваши ноги могут опухнуть. Если вы не можете найти более удобные стельки, попробуйте заменить новые стельки на более тонкие стельки из другой пары обуви. Носите носки, которые не впитывают влагу. Хлопок и шерсть впитывают пот и удерживают тепло, из-за чего ноги отекают. Влагоотводящие материалы, такие как мериносовая шерсть и смеси полиэстера и спандекса, должны помочь. Просто найдите на этикетке носков надпись "влагоотводящие".

Найдите свой бренд и следите за его новинками

Постарайтесь найти свой бренд. Некоторые бренды моделируют обувь, ориентируясь на широкую ногу. Если вам подошло несколько моделей одного бренда из коллекций разных годов и сезонов, скорее всего, последующие новинки вам тоже стоит примерить.

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