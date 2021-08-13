Как выбрать одежду ребенку в школу: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как привить чувство стиля ребенку, на чем стоит сделать акцент в покупке детского гардероба и на покупке каких вещей можно сэкономить.

Как считаете, молодое поколение родителей тщательнее подходит к выбору детского гардероба?

Я считаю, что детям поколения Z вообще невозможно купить одежду без их ведома, как нам раньше вручали – "что дали, то и носи". Сейчас родители понимают, что их ребенок – это персоналити, поэтому шоппинг проходит совместно – и неважно, сколько лет сыну или дочери. Сегодня купить одежду без ребенка – это деньги, выброшенные на ветер.

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Вы создали школьную форму, как внедрили мировые тренды в повседневную одежду?

Коллекция отражает мировые тренды и мое личное представление о современной одежде для детей — стильный и удобный casual. В новой коллекции, все как у взрослых, соблюдены тренды на oversize и unisex — это выглядит модно и точно понравится взрослеющему школьнику.

Какие акценты в новой коллекции стали главными?

Самый главный тренд в одежде – это прежде всего комфорт! Вместо туфлей ­– кроссовки, на удобной подошве и с ортопедическими стельками. За качество обуви, например, я спокоен с украинским брендом LIYA. У ребят отличный выбор. Вместо неудобных, кусачих пиджаков – трикотажные худи или пиджаки из джерси. В такой одежде удобно, она не сковывает движения. Вместо юбок – шорты-юбки и модные кюлоты.

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Что стоит добавить в новом сезоне?

Рюкзак из нашей коллаборации Yes by Andre Tan, о таком рюкзаке мечтает каждый ребенок! В капсульную коллекцию вошли современные сумки и рюкзаки — 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие надписи на полях школьных тетрадей. Я приходил в столичные школы и смотрел тетради учеников, что они пишут на полях и в конце тетради.

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Как правильно трансформировать гардероб школьника с возрастом?

С возвратом, дети хотят быть похожи на взрослых. Они хотят одежду, в которой можно пойти гулять сразу после школы. Худи, свитшот или бомбер, в котором ребенок пойдет в школу, как в британских, американских учебных заведения, а после отправляешься гулять с друзьями.

Как привить детям чувство стиля?

Ходите с детьми на арт-выставки, посещайте картинные галереи. Когда просто гуляете по улице, обращайте внимание на красиво оформленные витрины магазинов. И это я не сам придумал, однажды, лет 15 тому, в Италии я видел, как итальянец-папа показывал своему сыну витрину LOUIS VUITTON и рассказывал, во что он должен одеваться и какой жизнью жить. А вообще, я хочу написать книгу для детей о моде.

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Еще актуален family look?

Это все-еще актуально, особенно для фотосессий, семейного отдыха. Когда вы отдыхаете у моря, это всегда мило и красиво, когда папа с сыном идут в одинаковых футболках или костюмах, мамы с дочками - в срафанах с одинавой ткани.

На какой суммарный прайс нужно готовиться родителям, собирая ребенка в школу, учитывая базовые вещи? На чем можно сэкономить?

По моему мнению, ребенка нужно одевать в соотношении 1:3, то есть к одним брюкам или юбке в складку у вас должно быть три верха – лонгслив, блуза или кофточка (можно худи). Пиджак дети носят нечасто, девочкам хочется наряжаться в трикотажные кофточки, поэтому на нем я бы сэкономил. Конечно, должна быть нарядная блуза, которую надевают три раза в год, но базовые вещи в гардеробе просто необходимы.

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Коллекция Andre TAN Kids/Пресс-служба

Как успевать "ловить" тренды в одежде для детей?

Следить за взрослыми трендами. Я очень много говорю о трендах на своей официальной странице в Instagram – @andre_tan_official.

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Коллекция детской одежды Andre TAN Kids (16 фото)

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