С наступлением менопаузы женский организм претерпевает серьезные изменения. Некоторые из них доставляют серьезный дискомфорт и значительно снижают качество жизни. Ночная потливость - один из симптомов наступления менопаузы - может доставлять беспокойство и влиять качество сна. Хорошие новости состоят в том, что вы можете минимизировать дискомфорт, подобрав правильную пижаму.

Если вы устали просыпаться во влажной постели из-за приливов жара или ночного пота, вам, вероятно, понадобится охлаждающая пижама. Лучшие пижамы для менопаузы, предотвращающие ночное потоотделение, изготовлены из тканей, которые отводят пот и влагу с тела во время сна, поэтому вы можете без перерыва спать до утра.

Какие пижамы больше подойдут для женщин вошедших в возраст наступления менопаузы, рассказывает Womans World.

Почему приливы случаются ночью

Как выбрать правильную одежду для сна женщинам в возрасте 40+ / Фото: Credits

Хотя ночная потливость может иметь множество причин, менопауза занимает первое место в списке. Скачки уровня гормонов, могут повлиять на гипоталамус вашего мозга, который регулирует температуру тела. Если вы испытываете жар или приливы, как их обычно называют, чаще ночью, это, вероятно, означает, что ваш уровень эстрогена достигает пика в предрассветные часы. Постельное белье, которое вы выбираете, и одежда, которую вы носите для сна, также могут сыграть роль в усилении вашего дискомфорта.

Какие пижамы лучше всего подходят для менопаузы

Как выбрать правильную одежду для сна женщинам в возрасте 40+ / Фото: Credits

Даже те женщины, которые успешно борются с симптомами менопаузы, могут время от времени испытывать ночную потливость. К счастью для них, существует множество вариантов одежды, которая обеспечит прохладу во время сна, не жертвуя при этом стилем и комфортом. Первое и самое важное, на что вам следует обратить внимание при покупке охлаждающей пижамы, — это материал, из которого она сделана.

Лен, хлопок и шерсть — оптимальный выбор для людей, страдающих от перегрева, поскольку они более воздухопроницаемы, чем другие синтетические ткани.

Лен — самый легкий из трех, поэтому в постели будет достаточно прохладно.

Пижамы, изготовленные из 100-процентного хлопка, впитывают влагу и кажутся воздушными и мягкими.

Легкая шерсть, такая как шерсть мериноса, отлично впитывает пот в ночное время, тем самым охлаждая ваше тело.

Это не значит, что синтетические ткани нельзя носить. Многие охлаждающие пижамы изготовлены из комбинации натуральных и синтетических волокон, которые специально разработаны для отвода влаги от тела в ткань, где она может испаряться. Например, вискоза, полученная из бамбука, является популярным синтетическим материалом, потому что она мягкая, дышащая и впитывающая.

Что касается того, предпочитаете ли вы ночную рубашку с длинными рукавами или пижамный комплект, решать вам. Но теперь, когда вы знаете, какие ткани искать, вы можете с уверенностью покупать лучшие пижамы для менопаузы, чтобы не потеть по ночам, зная, что вас ждет самый прохладный сон в вашей жизни.

Читайте также: