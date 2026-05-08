Как выглядеть на миллион в простых джинсах: простые модные советы от Андре Тана
Дизайнер показал простые модные приемы, которые сразу «поднимают» образ на другой уровень.
Выбираем правильный верх
Вместо обычной футболки выбирайте элегантную блузку или рубашку. Это сразу сделает ваш образ собранным, стильным и дорогим.
Правильная обувь
Конечно, кроссовки это очень удобно, но выглядят спортивно, а вот лоферы или каблуки — это всегда стильно, элегантно и утонченно.
Фактуры
Ваши джинсы должны быть плотными, однотонными и без потертостей. Чистый деним всегда выглядит безупречно.
Аксессуары
Качественная сумка, стильный пояс, элегантные украшения и очки всегда завершат ваш образ и сделают его по-настоящему дорогим.
