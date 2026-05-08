310
Как выглядеть на миллион в простых джинсах: простые модные советы от Андре Тана

Дизайнер показал простые модные приемы, которые сразу «поднимают» образ на другой уровень.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Выбираем правильный верх

Вместо обычной футболки выбирайте элегантную блузку или рубашку. Это сразу сделает ваш образ собранным, стильным и дорогим.

Правильная обувь

Конечно, кроссовки это очень удобно, но выглядят спортивно, а вот лоферы или каблуки — это всегда стильно, элегантно и утонченно.

Фактуры

Ваши джинсы должны быть плотными, однотонными и без потертостей. Чистый деним всегда выглядит безупречно.

Аксессуары

Качественная сумка, стильный пояс, элегантные украшения и очки всегда завершат ваш образ и сделают его по-настоящему дорогим.

