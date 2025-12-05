Как выглядеть стильно на праздники: 5 модных правил / © Getty Images

От семейного ужина до офисной вечеринки, и от обмена печеньем до коктейльного мероприятия — наряд должен выглядеть празднично и стильно и при этом быть удобным. Чтобы не тратить часы на примерки и не переживать, что «опять что-то не то», издание PureWow собрало пять главных модных правил, которые помогут вам оставаться элегантными и чувствовать себя комфортно в течение всех праздников.

Комбинируйте праздничные акценты с базовыми вещами

Кто-то любит «ужасные» рождественские свитера, кто-то — серьги в виде Санты или сумки с конфетными полосками. Чтобы такие яркие элементы выглядели стильно, сочетайте их с классикой, например, маленьким черным платьем, широкими брюками или однотонным топом и праздничный акцент сразу превращается в модный ход. Контраст между «фанком» и базой выглядит очень современно.

Не спешите с ультрасексуальными образами

Да, иногда хочется «вау-эффекта», но семейный ужин или офисная вечеринка — не повод для слишком глубоких декольте или мини-юбок. Выбирайте более комфортные и одновременно элегантные вещи, например, миди-юбки, блейзеры, трикотажные костюмы, платья-комбинации с кардиганами. Ваша семья оценит, а стиль останется безупречным.

Не бойтесь блеска

Бархат, пайетки, перья — сейчас самое время для сияния. День или вечер — не важно. Чтобы яркие вещи выглядели уместно днем, сочетайте их с простыми базовыми элементами, такими как белые футболки под брюки с пайетками, джинсовые жакеты с перьевыми платьями, джинсы с украшенной блузкой. Вечером просто добавьте каблуки или праздничные аксессуары и вы уже готовы к вечеринке.

Комфорт превыше всего

Праздники — это время еды: семейные обеды, обмены печеньем, новогодние коктейли. Поэтому одежда должна быть комфортной, особенно на талии и в движениях. Выбирайте свитер-платье, широкие брюки, трикотажные костюмы или расклешенные платья, чтобы вы могли наслаждаться общением, а не думать о том, что давит пояс или колени.

Черный — ваш безопасный союзник

От маленького черного платья до черного костюма или базового свитера с брюками — черный образ всегда выглядит элегантно. А еще это чудесная основа для ярких аксессуаров, таких как серьги, сумки, каблуки или даже цветные ремни. Если хотите классики, добавьте жемчужные серьги и стильные часы — эффект гарантирован.

Праздничный гардероб не должен быть стрессом. Придерживаясь этих простых правил, вы сможете выглядеть модно, но чувствовать себя комфортно и при этом подчеркнуть свою индивидуальность. Сочетайте классику и яркие акценты, не бойтесь блеска, выбирайте удобство и добавляйте аксессуары, и ваш праздничный образ всегда будет безупречным. Оставайтесь стильной, празднично одетой и уверенной в себе — ведь это главное правило любого праздника.