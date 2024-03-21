Как выглядеть стильно в возрасте 50+: демонстрируют три ярких блогера

Чувство стиля не исчезает с возрастом, а напротив, как и хорошее вино, со временем только улучшается.

Существует стереотип, что женщине, когда она достигает какого-то возраста, нужно как-то по-особенному одеваться: прикрывать руки, надевать особенные цвета и отказаться от так называемого "молодежного" стиля. Однако это совсем не так, ведь каждая и в любом возрасте может носить что она хочет, как и куда.

Старение - вещь неизбежна, но не стоит делать из себя "старушку". Как выглядеть элегантно, сексуально и точно стильно в 50+ знают эти три женщины.

Луиза Сильвер

Анна Бородина

Грес Ганем

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