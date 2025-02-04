Какие джинсы носить в 2025 году: Андре Тан назвал самые модные модели

Дизайнер собрал ключевые тенденции, определяющие стиль ближайшего сезона.
В этом году в моде разнообразие – от джинсов-баллонов до проверенной классики. Главное, чтобы фасон и посадка подходили именно вам.
Главные тенденции:
1. Широкие прямые – безупречная база, которая создает непринужденный силуэт и подходит ко всему.
2. Подвороты и акценты – игра с деталями для выразительного и нестандартного образа.
3. Балоны – структурный крой, формирующий хрупкую талию и придающий драматичности.
4. Тотал деним – смелый монохромный прием с ноткой грубости.
5. Эффект выцветания – глубина текстур, придающая винтажного характера.
6. Оттенок индиго – изысканная классика, работающая и в кэжуале, и в вечерних лугах.
Также в своем профиле в Instagram Андре Тан показал примеры образов, а также опубликовал свое архивное фото, сделанное в 1999 году, на котором он запечатлен в тотал дениме.
Читайте также:
- Модные тренды 2025 года: Андре Тан назвал вещи, на которые следует обратить внимание
- Это должно быть в вашем гардеробе: Андре Тан назвал must-have зимы 2024-2025
- Не только Mocha Mousse: Андре Тан назвал самые модные цвета на зиму 2024-2025