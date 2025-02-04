Какие джинсы носить в 2025 году: Андре Тан назвал самые модные модели

В этом году в моде разнообразие – от джинсов-баллонов до проверенной классики. Главное, чтобы фасон и посадка подходили именно вам.

Главные тенденции:

1. Широкие прямые – безупречная база, которая создает непринужденный силуэт и подходит ко всему.

2. Подвороты и акценты – игра с деталями для выразительного и нестандартного образа.

3. Балоны – структурный крой, формирующий хрупкую талию и придающий драматичности.

4. Тотал деним – смелый монохромный прием с ноткой грубости.

5. Эффект выцветания – глубина текстур, придающая винтажного характера.

6. Оттенок индиго – изысканная классика, работающая и в кэжуале, и в вечерних лугах.

Также в своем профиле в Instagram Андре Тан показал примеры образов, а также опубликовал свое архивное фото, сделанное в 1999 году, на котором он запечатлен в тотал дениме.

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