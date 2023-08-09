Какие джинсы одеть в 2023 году: Андре Тан назвал актуальные модели

Джинсы – это удобный помощник в создании стильного образа, и кроме того, с ними всегда есть возможность легко менять луки. Давайте рассмотрим, какие модели джинсов остаются актуальными в 2023 году.

1. Джинсы с низкой посадкой

Да, это те же джинсы с низкой талией, которые еще недавно считались устаревшими. Настоящие модницы уже знают – они снова в тренде. Не бойтесь низкой посадки, она имеет очень крутой вид в случае правильного комбинирования вещей.

2. Прямые джинсы

Беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель – это джинсы с прямыми штанинами. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.

3. Мешковатые джинсы

Дизайнеры на Неделях моды громко и прямо заявили, что скинные джинсы больше не являются трендом. Однако широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новый тренд, но остаются безусловными фаворитами будущего сезона. Здесь вам и карго, и палаццо, и moms. Выбор очень велик!

4. Печворк

Джинсы в стиле "деним на деним" благодаря популярности экологических тенденций обрели новую жизнь. Многие бренды пытаются использовать неиспользованные ткани и подержанные изделия для создания новых вещей. Это действительно замечательное решение! Мне очень импонирует этот тренд.

5. Цветные джинсы

Кроме традиционных оттенков джинсов – голубого, синего и серого, в новых коллекциях можно увидеть также цветной деним. Ярко, интересно и на 100% разнообразит ваши образы.

Какие джинсы одеть в 2023 году / Фото: Instagram Андре Тана

Помните, правильные джинсы – это подходящие именно вам! Обращайте внимание на то, насколько вы в них чувствуете себя удобно. Но не забывайте также и об актуальности моделей.

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