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Какие джинсы выбрать на лето: 5 модных образов из Instagram

Какие джинсы выбрать на лето: 5 модных образов из Instagram

Getty Images

Мы подобрали для вас несколько модных комбинаций, которые будут актуальны этим летом.

Джинсы - вещь в нашем гардеробе, которая будет актуальна всегда. Их можно сочетать с любым верхом, надевать и с кроссовками, и с каблуками, а также не бояться выбирать их для светских мероприятий и свиданий.

Этим летом актуальными будут свободные, прямые модели джинсов с высокой посадкой. В моде также джинсы с разрезами, белых и молочных оттенков, а также темных и выцветших. Опять вернулись дырки на коленях, но в более лаконичном виде.

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Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Alberta Ferretti прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Boss прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Jason Wu прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Dolce & Gabbana прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Hermes прет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
Коллекция Versace трет-а-порте сезона весна-лето 2021 / © East News
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