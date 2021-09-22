Какие джинсы выбрать на осень: 5 модных образов из Instagram

Уже не первый сезон лидерство в мире джинсов держат модели с прямыми и широкими штанинами.

В этом модном сезоне скинни уходят на второй план, а безусловной звездой модных показов и наших сердец стали широкие и прямые джинсы с высокой посадкой. Эти модели являются некой одой моде 90-х, подходят всем типам фигур и уместно будут смотреться с любой обувью (даже с широкими сапогами) и верхом. Особо стильно будут сочетаться такие модели джинсов с блейзерами, свитерами оверсайз и кожаными ремнями черных и коричневых цветов.

Выбирая модели с дырками, лучше отдавать предпочтение тем, у которых лишь небольшие разрезы на коленях. А вот что касается цвета, то смело пополняйте свой гардероб вариантами синих, голубых и даже светлых оттенков.

Читайте также: Что носить в сентябре: 5 модных образов из Instagram

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку