Какие льняные вещи выбрать на лето и как за ними ухаживать: советы от Андре Тана

Какие льняные вещи выбрать на лето и как за ними ухаживать: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер поделился новыми модными советами.

Лен - идеальный материал для летнего гардероба: натуральный, дышащий, экологически чистый, да еще и мнется благородно. Но смотреться в нем вы всегда будете дорого за недорого! Традиционно лен окрашивается в близкие к его естественному цвету тона. А в тренде как раз светлые оттенки - канареечный, все оттенки голубого, цвет Барби.

Также читайте Как правильно выбрать купальник: модные советы от Андре Тана

Да, нечего греха таить - натуральные ткани сильно мнутся. Но теперь итальянская небрежность снова в моде. И те люди, которые разбираются в натуральных тканях, только оценят ваш стиль.

В этом сезоне без льняного платья вы просто не имеете права выходить из дома! Модели с объемным рукавом в тренде, только остерегайтесь неактуальных фасонов.

Instagram Андре Тана

Льняной костюм - покупка лета. Выбирайте вариант с брюками палаццо на резинке с укороченным жакетом/микро-тренчем. Важно в таком варианте держать баланс, чтобы не превратиться в бесформенный мешок. Обозначьте талию. Например, под жакет наденьте топ на тонких бретельках и заправьте его в брюки.

Instagram Андре Тана

Также обратите внимание на комбинезоны с кюлотами (укороченный вариант также возможен) или широкими штанинами. Хитяра - подпоясать талию поясной сумкой или бабанкой. Стильно и удобно!

Instagram Андре Тана

На смену джинсовым шортам приходят льняные бермуды. Благодаря им ваши ножки станут карандашами в стакане, обещаю! Дополняйте эти шорты белой футболкой, трикотажным топом или пестрым кардиганом.

Instagram Андре Тана

Чтобы льняные вещи действительно прослужили вам долго, за ними необходимо правильно ухаживать.

Чем стирать лен?

Лучше всего лен стирать вручную. Выбирайте деликатные средства или порошок для детских вещей. Под воздействием высоких температур краситель может отторгаться, и изделие линяет. Также важно хорошо прополоскать лен после стирки.

Как сушить лен?

Сушить льняные вещи рекомендуется в горизонтальном положении на открытом воздухе, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. В противном случае изделие может сесть.

Как гладить лен?

Лучше делать это пока вещь еще немного влажная, выбирая при этом температуру не более 200 градусов (с увлажнением). Чтобы лен приобрел прежний блеск, гладить его стоит с лицевой стороны.

Читайте также: Как не нужно одеваться летом: модные советы от Андре Тана

Катя Осадчая и Андре Тан презентовали совместную коллекцию (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку