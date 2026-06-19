Какие шорты выбрать на лето 2026 года: Андре Тан назвал самые модные модели

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Шорты в стиле нижнего белья

Атлас, кружево и легкость выглядят очень актуально, но чтобы они не казались слишком домашними — добавьте к образу структурированный жакет, туфли-мули на каблуке и лаконичные аксессуары.

Пижамные шорты

Это один из самых главных must-have этого лета. Особенно актуальны модели в полоску и из хлопка. Такие шорты прекрасно сочетаются с футболками, топами, корсетами и жакетами и создают лаконичный городской образ.

Бермуды

Актуальны как костюмные бермуды, так и джинсовые. Это одна из самых универсальных моделей этого сезона, и независимо от стиля они могут выглядеть как в городском стиле, так и идеально подходить для отдыха.

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Стиль сафари

Речь идет о шортах-сафари, которые когда-то придумал Ив Сен-Лоран. Песочные оттенки, плотные ткани и структурированный крой сейчас актуальны как никогда. Такие шорты красиво подчеркивают загар и легко вписываются в повседневный гардероб.

Капри

Формально это уже не шорты, но они стали одним из самых обсуждаемых трендов сезона. Особенно актуально они смотрятся в сочетании с базовыми футболками, удлинёнными жакетами и минималистичной обувью.

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