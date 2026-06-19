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Какие шорты выбрать на лето 2026 года: Андре Тан назвал самые модные модели
Дизайнер назвал трендовые модели и рассказал, как их правильно стилизовать, чтобы образ выглядел современно и гармонично.
Шорты в стиле нижнего белья
Атлас, кружево и легкость выглядят очень актуально, но чтобы они не казались слишком домашними — добавьте к образу структурированный жакет, туфли-мули на каблуке и лаконичные аксессуары.
Пижамные шорты
Это один из самых главных must-have этого лета. Особенно актуальны модели в полоску и из хлопка. Такие шорты прекрасно сочетаются с футболками, топами, корсетами и жакетами и создают лаконичный городской образ.
Бермуды
Актуальны как костюмные бермуды, так и джинсовые. Это одна из самых универсальных моделей этого сезона, и независимо от стиля они могут выглядеть как в городском стиле, так и идеально подходить для отдыха.
Стиль сафари
Речь идет о шортах-сафари, которые когда-то придумал Ив Сен-Лоран. Песочные оттенки, плотные ткани и структурированный крой сейчас актуальны как никогда. Такие шорты красиво подчеркивают загар и легко вписываются в повседневный гардероб.
Капри
Формально это уже не шорты, но они стали одним из самых обсуждаемых трендов сезона. Особенно актуально они смотрятся в сочетании с базовыми футболками, удлинёнными жакетами и минималистичной обувью.