Какие цвета будут в моде зимой 2026 года, а о каком цвете стоит забыть
Новый год — новый гардероб, новые настроения и, конечно, цвета. Зима 2026 обещает быть яркой, от насыщенного изумрудного до глубокого сливового оттенка. Не обязательно покупать все сразу — достаточно добавить несколько трендовых цветовых акцентов к любимым вещам.
Одежда — это не только про крой или ткань. Это про настроение, характер и способ выразить себя, об этом рассказало издание Pure Wow. Цвета влияют на то, как мы чувствуем себя: энергично, спокойно, уверенно или романтично. В сезоне зима 2026 dfhnj обратить внимание на шесть ключевых оттенков, которые легко сочетаются с тем, что уже есть в вашем шкафу.
Изумруд
Яркий кислотный зеленый — тренд, который точно выделит вас среди серых зимних улиц. Ярко зеленый особенно хорошо смотрится в маленьких деталях, например, клатчи, обувь или шарфы. Сочетайте его с другими оттенками зеленого, синего или желтого для тонального эффекта. А если хотите контраста, попробуйте розовый или красный.
Зимние цитрусы
Оранжевые оттенки, которые больше напоминают мандарин или клементины, чем тыквенный тон осени, продолжают покорять мир моды. Они добавляют настроения и яркости даже в самый серый день. Даже небольшая деталь, такая как футболка или свитер под классический кардиган, делает образ свежим и современным.
Глубокий сливовый
Бургундский цвет еще держит позиции, но сливовые оттенки с пурпурным подтоном выглядят немного более игриво и неожиданно. Замените любимые бордовые вещи на сливовые, аметистовые или баклажанные, и образ заиграет по-новому.
Насыщенный темно-синий
Этот классический нейтральный оттенок возвращается в большой мир моды. Он идеально заменяет черный в повседневных образах, а сочетание с бледным солнечным синим или черным добавляет неожиданной глубины. Пальто, рубашки с воротником-поло и минималистичные силуэты получают вторую жизнь.
Пастельный розовый
Нежный, деликатный, универсальный — пастельный розовый подходит буквально к любому другому трендовому оттенку. Чтобы не казаться «обесцвеченным», сочетайте его с насыщенными цветами, например, сливовым, изумрудным или глубоким ярко зеленым. А еще можно выбрать более яркий розовый, вроде цвета жевательной резинки или розовый из 90-х, которые также в тренде.
Все оттенки коричневого
Кофейный, шоколадный, бежевый и верблюжий — эти нейтралы остаются актуальными. Платья, пальто, замшевые аксессуары — все это выглядит дорого и стильно. Для свежего акцента попробуйте темный французский коричневый, он глубокий, насыщенный и очень современный, особенно в сочетании с естественными, земными тонами.
Избавьтесь от сливочного желтого
Да, этот оттенок был веселым и модным, но 2026 советует его оставить в прошлом. Если же не хочется избавляться от любимых вещей, используйте их в маленьких акцентах и сочетайте с трендовыми цветами, например глубоким сливовым или ярко-вишневым.
Зима 2026 — это баланс между классикой и неожиданностью. Изумруд, зимние цитрусы, сливовые и пастельные оттенки дарят свежесть и игривость. Насыщенный темно-синий и все оттенки коричневого обеспечивают базу для стильных комбинаций. А «старые» тенденции, как сливочный желтый, остаются лишь как небольшие акценты.
Главное правило — экспериментируйте, комбинируйте и добавляйте цвета в свою жизнь, даже в самые мрачные зимние дни.