Какие украшения носить в 2025 году: акцент на серьги

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Поэтому перед тем, как выбирать сережки , рекомендуем ознакомиться с модными рекомендациями.

Общие тренды в ювелирной моде

Больше не нужно носить одинаковые серьги в паре. Микс из разнопарных украшений, сочетание минимализма и барокко — все это приветствуется. Главное — выразить свою индивидуальность.

Украшения с инициалами, именами, датами, а также изделия ручной работы, созданные на заказ, становятся особенно популярными. Люди все чаще выбирают смысл, а не просто блеск.

Спрос на украшения из переработанных материалов, винтаж и изделия с этичными камнями (например, выращенные в лабораториях бриллианты) растет с каждым годом.

Серебро уверенно возвращает себе позиции, но его догоняют украшения в цвете розового золота, черненого металла и даже в титановом «градиенте».

А теперь подробнее о серьгах

Большие серьги — снова в моде. Они могут быть геометрическими, скульптурными, многослойными или необычных форм. Чем заметнее и авангарднее, тем лучше. Один крупный элемент способен заменить весь комплект украшений.

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Множественные проколы и «серьги по всей ушной раковине» — это не только модно, но и художественно. Комбинируются маленькие колечки, гвоздики, крошечные подвески, создавая сложные композиции.

Серьги, которые двигаются при каждом повороте головы — хит 2025 года. Цепочки, кисточки, каскады, серьги с подвесами придают образу динамику и визуальную легкость.

Объемные кольца, серьги-«клипы», блестки, стразы, акрил — возвращение эстетики нулевых в полный рост. Особенно популярны серьги в виде сердечек, бабочек, звездочек, выполненные в полудетской стилистике.

Современные серьги с жемчугом уходят от классических форм. Это могут быть неровные барочные жемчужины в минималистичной оправе, асимметричные композиции, комбинация с металлом или эмалью.

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Амулеты, обереги, серьги с символами культурных традиций (от скандинавских до восточных) — один из трендов на грани ювелирного искусства и духовных практик. Это украшения с историей.

Модный приговор

Ювелирные тренды 2025 года демонстрируют: украшения стали больше, смелее и эмоциональнее. Серьги в некоторых случаях не стоят в стороне от более акцентных украшений, а занимают центральное место, задавая тон всему образу. Главное в этом сезоне — выйти за рамки стандарта, не бояться микса стилей и выбирать украшения, которые «говорят» за вас.