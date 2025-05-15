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Какие украшения носить в 2025 году: акцент на серьги Новости компаний
В этом году украшения вновь становятся средством самовыражения, смешения стилей и культур, а серьги — главной точкой притяжения в образе.
Поэтому перед тем, как выбирать сережки, рекомендуем ознакомиться с модными рекомендациями.
Общие тренды в ювелирной моде
Больше не нужно носить одинаковые серьги в паре. Микс из разнопарных украшений, сочетание минимализма и барокко — все это приветствуется. Главное — выразить свою индивидуальность.
Украшения с инициалами, именами, датами, а также изделия ручной работы, созданные на заказ, становятся особенно популярными. Люди все чаще выбирают смысл, а не просто блеск.
Спрос на украшения из переработанных материалов, винтаж и изделия с этичными камнями (например, выращенные в лабораториях бриллианты) растет с каждым годом.
Серебро уверенно возвращает себе позиции, но его догоняют украшения в цвете розового золота, черненого металла и даже в титановом «градиенте».
А теперь подробнее о серьгах
Большие серьги — снова в моде. Они могут быть геометрическими, скульптурными, многослойными или необычных форм. Чем заметнее и авангарднее, тем лучше. Один крупный элемент способен заменить весь комплект украшений.
Множественные проколы и «серьги по всей ушной раковине» — это не только модно, но и художественно. Комбинируются маленькие колечки, гвоздики, крошечные подвески, создавая сложные композиции.
Серьги, которые двигаются при каждом повороте головы — хит 2025 года. Цепочки, кисточки, каскады, серьги с подвесами придают образу динамику и визуальную легкость.
Объемные кольца, серьги-«клипы», блестки, стразы, акрил — возвращение эстетики нулевых в полный рост. Особенно популярны серьги в виде сердечек, бабочек, звездочек, выполненные в полудетской стилистике.
Современные серьги с жемчугом уходят от классических форм. Это могут быть неровные барочные жемчужины в минималистичной оправе, асимметричные композиции, комбинация с металлом или эмалью.
Амулеты, обереги, серьги с символами культурных традиций (от скандинавских до восточных) — один из трендов на грани ювелирного искусства и духовных практик. Это украшения с историей.
Модный приговор
Ювелирные тренды 2025 года демонстрируют: украшения стали больше, смелее и эмоциональнее. Серьги в некоторых случаях не стоят в стороне от более акцентных украшений, а занимают центральное место, задавая тон всему образу. Главное в этом сезоне — выйти за рамки стандарта, не бояться микса стилей и выбирать украшения, которые «говорят» за вас.