Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Секонд-хенды уже давно стали настоящим сокровищем для тех, кто ценит стиль, индивидуальность и осознанное потребление. Здесь можно найти винтажные бренды, дизайнерские жемчужины и уникальные вещи, которые добавят характера вашему гардеробу.
Тем не менее не все покупки одинаково удачны, есть вещи, которые лучше оставить на вешалке. Издание Martha Stewart собрало список одежды и обуви, от которых стоит отказаться, а также объяснило почему.
Белье и купальники
Первое табу в секонд-хенде — это нижнее белье и купальные костюмы. Даже если у них новый внешний вид, вопрос гигиены и безопасности здесь всегда на первом месте. Особенно опасны ткани, которые трудно качественно продезинфицировать, например, кружево, шелк или эластичные материалы.
Исключение: новые купальники или белье с бирками и гигиеническими вставками, которые не использовались. Но даже тогда стоит постирать вещь перед первым ношением.
Мас-маркет
В секонд-хендах часто можно найти одежду из масс-маркета. На первый взгляд, это неплохая альтернатива новым вещам, но лучше не тратить на них деньги. Почему?
дешевые синтетические ткани быстро портятся;
они не рассчитаны на длительное ношение;
часто уже имеют катышки или потерю формы.
Лучше искать вещи из натуральных материалов, например, хлопок, лен, шерсть, которые выглядят дороже и прослужат дольше.
Обувь прошлых десятилетий
Винтажные туфли или ботинки выглядят эффектно, но у них есть серьезная проблема — изношенная подошва и потеря поддержки стопы. Даже если пара выглядит почти новой, материалы со временем стареют, кожа трескается, клей рассыхается, а подошва может расклеиться после нескольких выходов.
Есть смысл покупать только классические модели, если вы готовы отдать их в мастерскую для полного ремонта.
Одежда с поврежденной подкладкой
Жакеты, пальто или куртки с разорванной подкладкой — не лучшая инвестиция.
Повреждения трудно качественно отремонтировать.
В ткани накапливаются запахи и бактерии.
Перед покупкой всегда проверяйте внутреннюю часть изделия.
Брюки со следами ношения
Да, иногда это звучит неприятно, но стоит обязательно осматривать матню в штанах или шортах. Бывают пятна, потертости или неприятные запахи, которые невозможно полностью устранить.
Совет: выворачивайте штаны наизнанку и внимательно осматривайте, прежде чем покупать.
Кашемир с колтунами
Кашемировые свитера — настоящая находка в секонд-хенде, но не всегда. Если изделие уже имеет много катышков, это означает, что ткань потеряла прочность и прослужит недолго.
Ищите свитера с минимальными следами носки. Легкое пилингирование можно убрать машинкой для удаления колтунов.
Одежда, которая требует сложной переработки
Винтажное вечернее платье или жакет с роскошной вышивкой могут казаться выгодной покупкой. Но если вещь требует значительной переработки, например, новой подкладки, перекроя или реставрации, есть риск, что она так и останется в шкафу.
Исключение: если вы действительно готовы вложиться в ремонт, например, это ваше «платье мечты».
Как сделать удачную покупку в секонд-хенде
Всегда проверяйте запах вещей. Даже химчистка не всегда способна их устранить.
Смотрите на фурнитуру: пуговицы, молнии, застежки должны быть целыми.
Выбирайте качественные ткани, натуральные волокна сохраняются лучше.
Покупайте то, что реально будете носить, а не просто потому, что дешево.
Секонд-хенд — это всегда приключение и возможность найти уникальные вещи. Но чтобы шопинг был удачным, стоит помнить, что не все стоит второй попытки. Зато инвестиция в качественные натуральные материалы, уникальные аксессуары или классические пальто может стать вашей лучшей модной находкой.