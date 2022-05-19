Какие вышиванки в тренде и с чем их носить: советы дизайнера

Какие вышиванки в тренде и с чем их носить: советы дизайнера

Синий – символ покоя и равновесия, желтый – надежды и процветания. Это цвета нашего флага. А еще самых модных вышиванок. Сейчас в тренде именно сине-желтые вышитые рубашки и платья. Почему, с чем сейчас модно носить вышитый наряд и как выживает креативная индустрия во время войны, говорится в сюжете ТСН.

В платьях украинской дизайнерки Юлии Магдич выходили в свет мировые знаменитости – Кэтин Зета-Джонс, Мэй Маск и Тони Блэр.

Магдич с началом полномасштабного вторжения часть своего производства перевезла из Киева во Львов и принялась помогать ВСУ.

"Выставили платья все, которые у нас были на европейском стоке, на продажу для того чтобы перечислять деньги на армию", — рассказывает Юлия.

Лишь впоследствии дизайнер смогла возобновить творческую работу. Взялась создавать патриотическую коллекцию ко Дню вышиванки.

"Это такой манифест украинскости, манифест нашей идентичности. Мне кажется, что сейчас одеваться в желто-голубое модно не только в Украине, модно в том мире, потому что это цвета свободы и я хочу эти цвета донести до максимального количества людей", — делится Магдич.

Каждое ее платье как картина. Благодаря переливанию нитей, как с 3-D эффектом, орнамент выглядит объемно.

"Розы всегда были символом энергии жизни. Такие мы делаем еще анютины глазки — это символ верности. Очень красиво такие строи выбирать себе на свадьбу. А маки — это всегда у нас был такой защитный символ в Украине", — рассказывает дизайнер.

А еще калина, лилии и незабудки. Юлия говорит, что за орнаментами этих роскошных цветов стоит глубинная символика.

"Считается, что цветы — это следы Богородицы на земле. И мне кажется, что все эти цветы нас будут защищать, оберегать и вести в какое-то хорошее будущее", — добавила Магдич.

Вот это платье дизайнер назвала "Экстази" из-за яркости цветов. Здесь их 11. А нитей использовали 18 километров. Одно платье создают почти месяц, ведь многие детали ручной работы.

"Вот такой набор кистей в среднем делается полдня, это все вручную наматывается", — сказала Юлия.

Среди новых работ — казацкий кафтан для победителя "Евровидения" Олега Псюка и вышиванки для ребят из группы.

Именно сейчас мастерицы колдуют над еще одной мужской вышиванкой.

По словам дизайнера, геометрический орнамент, ужи, мужская энергия, женская энергия – это во благо, на достаток.

А эта сорочка для большого друга Украины. Но для кого именно пока держат в тайне.

Мелкие детали доделывает переселенка из Краматорска Вероника.

"У меня тоже есть мастерская швейная. Но сейчас я здесь и искала во Львове и нашла. Как-то выйти из депрессии, нашла производство, где производят вышитую одежду, то я очень счастлива, что присоединилась к такой замечательной команде", — рассказала Вероника.

С Донетчины женщина прихватила с собой мало вещей, среди самых ценных вот этот жилет. Вышила ее в 14 году на столетнем домотканом полотне.

"Вплетено в узоры мое имя Вероника, дата рождения 14 октября и вот так выглядят наши именные старинные орнаменты", — добавила женщина.

Современные вышитые платья дизайнер советует носить с ботинками в стиле милитари, балетками или сандалиями-гладиаторами, которые шнуруются вдоль ноги.

А еще призывает покупать все украинское, чтобы поддерживать экономику.

Мода по-украински: с чем можно носить вышитые наряды

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