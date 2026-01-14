Какие ювелирные тренды стоит попробовать этой зимой / © Getty Images

От массивного серебра до бабушкиных брошей и ярких камней — эти тренды делают образы выразительными, индивидуальными и совсем не скучными, об этом рассказало издание Real Simple.

Тихая элегантность уступает место индивидуальности и игривости. Сегодня украшения — это не просто дополнение, а способ заявить о себе.

Бисерные украшения

Бисер возвращается: ожерелья, браслеты, серьги, дизайнеры делают акцент на многослойность и выразительность. Бисер помогает создать игривый, но продуманный образ. Бренды вроде Celine, Ralph Lauren и Chanel уже представили цветные многослойные коллекции, а звезды смело сочетают бисер с повседневными образами.

Массивное серебро

Серебряные браслеты, крупные серьги и цепи — идеальный способ подчеркнуть даже простой образ. Серебро делает любой образ выразительным и стильным. Даже если вы новичок в мире моды, одна массивная серебряная деталь мгновенно добавляет изюминки вашему образу.

Бабушкины броши

Броши, которые раньше казались устаревшими, теперь в тренде. Они оживляют шерстяные пальто, свитера и шарфы, добавляют образу игривости и уникальности. Используйте брошь не только на лацкане, например, прикрепите ее на плечо пальто или на горловину объемного свитера. Вечерний вариант — одна яркая брошь на минималистичном платье или даже в волосах.

Микс металлов

Золото, серебро, розовое золото — теперь смело комбинируйте их вместе. Уличный стиль и подиумы показывают, что смешивание металлов имеет персонализированный и современный вид. Не бойтесь экспериментировать с браслетами и цепочками, которые уже есть в вашей коллекции.

Цветные драгоценные камни

Сапфиры, рубины, аметисты и изумруды добавляют украшениям яркости и индивидуальности. Достаточно нейтрального образа и одного яркого камня, чтобы ваш образ заиграл по-новому. Камни также помогают подчеркнуть цвета вашей одежды и добавить образу элегантности.

Эффектные часы

Цифровые трекеры здоровья не вытеснили классические часы — они возвращаются. Выбирайте как изящные варианты с камнями, так и массивные винтажные модели. Главное — это контраст, часы могут стать акцентом даже в минималистичном образе.

Ювелирные тренды зимы 2026 показывают, что в мире украшений нет мелочей. Бисер, серебро, бабушкины броши, микс металлов, яркие камни и стильные часы — все это способы сделать образ индивидуальным и современным. Главное правило этого сезона — смелость, игривость и любовь к деталям, именно они превращают обычный образ в акцентный.