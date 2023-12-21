Какое нижнее белье подойдет для вечеринок: рекомендации для женщин старше 50 лет

Зимний сезон предполагает праздничные концерты, премьеры, корпоративы, и вечеринки с друзьями. Дресс-код таких мероприятий часто требует вечерних или котельных образов. Независимо от возраста и типа телосложения, правильно подобранная основа под одежду гарантирует, что все будет сидеть так, как должно, и вы будете чувствовать себя уверенно.

Необходимость одеваться, выглядеть и чувствовать себя как можно лучше идет рука об руку с праздничным сезоном. И даже после того, как вы выбрали свой лучший наряд для вечеринки, поиск лучших решений для нижнего белья, может доставить много хлопот и беспокойства. Вам захочется чувствовать себя комфортно, пить, есть и, возможно, находиться на ногах в течение нескольких часов, но вы также хотите чувствовать поддержку и выглядеть стройно в коктейльном платье.

Как этого добиться, подобрав правильное белье, рассказывают эксперты Woman&Home.

Популярным решением, когда речь идет о выборе белья под вечернее платье, является корректирующее белье. Оно позволяет придать фигуре стройности, подчеркнуть соблазнительные объемы и избежать складок и морщин на платье. Раньше корректирующее белье имело репутацию тесного и неудобного, созданного для того, чтобы сжимать вашу фигуру. Современные решения нижнего белья для вечеринок направлены на то, чтобы подчеркнуть, моделировать и приподнять женское тело.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами современных технологий корректирующего белья, важно подобрать правильный размер. Затем, когда правильный размер определен, вам нужно решить, какие области вашего силуэта нуждаются в дополнительной поддержке, подтяжке или контурировании, чтобы выбрать лучшее решение для нижнего белья.

Белье для контроля живота

Корректирующее белье / Фото: www.credits

Если вы ищете трусы для ношения с платьем, чтобы скрыть живот, или вам нужно создать плавную линию под облегающими брюками, вы можете приобрести пару корректирующих трусов с жесткой центральной панелью в области живота. это работает для контурирования и поддержки вашего живота. Выбирайте трусы, полностью закрывающие область живота, а не прорезающие середину, и обратите внимание на фасоны без швов, которые можно надеть с тонким платьем.

Корректирующее белье / Фото: www.credits

Не поддавайтесь искушению купить меньший размер в поисках большей поддержки, но обратите внимание на уровень поддержки, которую предлагают трусы, поскольку трусы корректирующего белья часто имеют градацию компрессии от легкой до жесткой. Выбирайте корректирующие трусы с приподнимающими вставками или прозрачные колготки со встроенной дополнительной поддержкой.

Белье для формирования красивого силуэта

Корректирующее белье / Фото: www.credits

Желание выглядеть сексуально не прекращается, когда вам исполняется 50 лет. Цельное боди может стать отличным способом добавить рискованный элемент в ваш наряд, сохраняя при этом чувство уверенности и поддержки. Носите его с расшитым блестками блейзером, бархатным брючным костюмом или коротким жакетом. Эти боди идеально подходят под полупрозрачные ткани, такие как шифон и кружево, а также обладают дополнительными формирующими свойствами. Боди - отличный вариант, если вы хотите скрыть складки на спине, оно будет гладко облегать вашу спину, сохраняя поддержку груди и при этом будет выглядеть великолепно.

Белье, формирующее бедра и ноги

Корректирующее белье / Фото: www.credits

Ваши ноги будут выглядеть гораздо лучше в моделирующих колготках. Также вы можете надеть корректирующее белье, поддерживающее бедра. Корректирующие шорты до колен будут незаменимыми для создания плавной линии под брюками, приталенными платьями или брюками-капри. Более длинные корректирующие шорты обеспечивают большую защиту нижней части бедра и области коленей, а также идеально подходят облегающее платье макси.

Кроме того, стоит обратить внимание на колготки и шорты формирующие ягодицы. Легкая поддержка и движение вверх создаст красивые изгибы выпуклости в нужных местах.

Белье для поддержки бюста

Фото: www.credits

Независимо от вашей фигуры и размера, очень важно носить с праздничной одеждой хорошо сидящий и подчеркивающий фигуру бюстгальтер. С возрастом наши тела естественным образом могут меняться по форме и размеру. Специалисты рекомендуют время от времени проводить профессиональную примерку бюстгальтера. Это становится более важным, когда мы становимся старше, поскольку эластичность кожи груди может меняться, в результате чего грудь обвисает и теряет упругость. Если мы подберем правильный бюстгальтер, грудь будет поддерживаться и приподниматься. Более того, правильно подобранный бюстгальтер поднимет грудь, сделав талию более длинной и тонкой. Это автоматически меняет наш силуэт, наша одежда садится лучше, что помогает нам чувствовать себя более уверенно.

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