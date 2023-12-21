Какое нижнее белье подойдет для вечеринок: рекомендации для женщин старше 50 лет

Зимний сезон предполагает праздничные концерты, премьеры, корпоративы, и вечеринки с друзьями. Дресс-код таких мероприятий часто требует вечерних или котельных образов. Независимо от возраста и типа телосложения, правильно подобранная основа под одежду гарантирует, что все будет сидеть так, как должно, и вы будете чувствовать себя уверенно.
Необходимость одеваться, выглядеть и чувствовать себя как можно лучше идет рука об руку с праздничным сезоном. И даже после того, как вы выбрали свой лучший наряд для вечеринки, поиск лучших решений для нижнего белья, может доставить много хлопот и беспокойства. Вам захочется чувствовать себя комфортно, пить, есть и, возможно, находиться на ногах в течение нескольких часов, но вы также хотите чувствовать поддержку и выглядеть стройно в коктейльном платье.
Как этого добиться, подобрав правильное белье, рассказывают эксперты Woman&Home.
Популярным решением, когда речь идет о выборе белья под вечернее платье, является корректирующее белье. Оно позволяет придать фигуре стройности, подчеркнуть соблазнительные объемы и избежать складок и морщин на платье. Раньше корректирующее белье имело репутацию тесного и неудобного, созданного для того, чтобы сжимать вашу фигуру. Современные решения нижнего белья для вечеринок направлены на то, чтобы подчеркнуть, моделировать и приподнять женское тело.
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами современных технологий корректирующего белья, важно подобрать правильный размер. Затем, когда правильный размер определен, вам нужно решить, какие области вашего силуэта нуждаются в дополнительной поддержке, подтяжке или контурировании, чтобы выбрать лучшее решение для нижнего белья.
Белье для контроля живота
Если вы ищете трусы для ношения с платьем, чтобы скрыть живот, или вам нужно создать плавную линию под облегающими брюками, вы можете приобрести пару корректирующих трусов с жесткой центральной панелью в области живота. это работает для контурирования и поддержки вашего живота. Выбирайте трусы, полностью закрывающие область живота, а не прорезающие середину, и обратите внимание на фасоны без швов, которые можно надеть с тонким платьем.
Не поддавайтесь искушению купить меньший размер в поисках большей поддержки, но обратите внимание на уровень поддержки, которую предлагают трусы, поскольку трусы корректирующего белья часто имеют градацию компрессии от легкой до жесткой. Выбирайте корректирующие трусы с приподнимающими вставками или прозрачные колготки со встроенной дополнительной поддержкой.
Белье для формирования красивого силуэта
Желание выглядеть сексуально не прекращается, когда вам исполняется 50 лет. Цельное боди может стать отличным способом добавить рискованный элемент в ваш наряд, сохраняя при этом чувство уверенности и поддержки. Носите его с расшитым блестками блейзером, бархатным брючным костюмом или коротким жакетом. Эти боди идеально подходят под полупрозрачные ткани, такие как шифон и кружево, а также обладают дополнительными формирующими свойствами. Боди - отличный вариант, если вы хотите скрыть складки на спине, оно будет гладко облегать вашу спину, сохраняя поддержку груди и при этом будет выглядеть великолепно.
Белье, формирующее бедра и ноги
Ваши ноги будут выглядеть гораздо лучше в моделирующих колготках. Также вы можете надеть корректирующее белье, поддерживающее бедра. Корректирующие шорты до колен будут незаменимыми для создания плавной линии под брюками, приталенными платьями или брюками-капри. Более длинные корректирующие шорты обеспечивают большую защиту нижней части бедра и области коленей, а также идеально подходят облегающее платье макси.
Кроме того, стоит обратить внимание на колготки и шорты формирующие ягодицы. Легкая поддержка и движение вверх создаст красивые изгибы выпуклости в нужных местах.
Белье для поддержки бюста
Независимо от вашей фигуры и размера, очень важно носить с праздничной одеждой хорошо сидящий и подчеркивающий фигуру бюстгальтер. С возрастом наши тела естественным образом могут меняться по форме и размеру. Специалисты рекомендуют время от времени проводить профессиональную примерку бюстгальтера. Это становится более важным, когда мы становимся старше, поскольку эластичность кожи груди может меняться, в результате чего грудь обвисает и теряет упругость. Если мы подберем правильный бюстгальтер, грудь будет поддерживаться и приподниматься. Более того, правильно подобранный бюстгальтер поднимет грудь, сделав талию более длинной и тонкой. Это автоматически меняет наш силуэт, наша одежда садится лучше, что помогает нам чувствовать себя более уверенно.
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