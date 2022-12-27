Какое платье надеть на праздник, чтобы выглядеть на миллион: 4 совета от Андре Тана

Украинский дизайнер поделился с поклонницами новыми советами.
Уже совсем скоро Новый год, и большинство выбирает платье для праздничного образа. Разберем, какое платье выбрать по типу фигуры, чтобы выглядеть на все 100% этой новогодней ночью!
1. Песочные часы
Если объем груди и бедер одинаков или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы.
Главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших приспешников.
Вам подойдут:
- платья new-look
- классические платья "футляр"
- платья-рубашки с акцентом на талии
2. Груша
Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (обладательницы сочных форм), по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.
Вам подойдут:
- платья кроя А-силуэт
- платья с юбкой клеш
- платья-рубашки
- классические платья "футляр"
3. Яблоко
Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ноги, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц фигуры типа яблок.
Вам подойдут:
- платья с завышенной талией
- платья прямого кроя
- платья с запахом
4. Прямоугольник
Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура - прямоугольник. У такого типа фигуры несильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Обтягивающие модели по всей длине следует избегать!
Вам подойдут:
- платья new-look
- платья "трапеция"
- платья с запахом
Помните, каждая из вас особенная, надевайте то, в чем вы чувствуйте себя комфортно и уверенно, но не забывайте грамотно подчеркивать ваши сильные стороны.
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