Какое платье надеть на праздник, чтобы выглядеть на миллион: 4 совета от Андре Тана

Уже совсем скоро Новый год, и большинство выбирает платье для праздничного образа. Разберем, какое платье выбрать по типу фигуры, чтобы выглядеть на все 100% этой новогодней ночью!

1. Песочные часы

Если объем груди и бедер одинаков или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы.

Главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших приспешников.

Вам подойдут:

платья new-look

классические платья "футляр"

платья-рубашки с акцентом на талии

2. Груша

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (обладательницы сочных форм), по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.

Вам подойдут:

платья кроя А-силуэт

платья с юбкой клеш

платья-рубашки

классические платья "футляр"

3. Яблоко

Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ноги, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц фигуры типа яблок.

Вам подойдут:

платья с завышенной талией

платья прямого кроя

платья с запахом

4. Прямоугольник

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура - прямоугольник. У такого типа фигуры несильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Обтягивающие модели по всей длине следует избегать!

Вам подойдут:

платья new-look

платья "трапеция"

платья с запахом

Помните, каждая из вас особенная, надевайте то, в чем вы чувствуйте себя комфортно и уверенно, но не забывайте грамотно подчеркивать ваши сильные стороны.

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