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- Школа стиля
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Какое платье выбрать этим летом: Андре Тан назвал самые модные модели
Дизайнер назвал самые модные платья лета 2026 года, которые точно сделают образ стильным и легким.
Стиль SKIMS
Макси-платье облегающего кроя, подчеркивающее фигуру. Идеально подходит для ношения с туфлями на каблуке или на плоской подошве. Материал хорошо держит форму и создает изящный образ.
Платье-рубашка
Это универсальный вариант на лето. Свободный крой и ткань, хорошо держащая форму, создают ощущение дорогого, но в то же время непринуждённого образа.
Платье с вырезом
Один из самых модных вариантов — платье с высоким вырезом и без рукавов в стиле минимализма 90-х. Это женственно и элегантно. Идеально подходит для тех, кто готовится к лету и хочет подчеркнуть фигуру.
Платье-майка
Непринужденный базовый вариант для городских образов и отдыха.
Стиль сафари
Для офиса или тех, кто не любит открытые платья. Платье в стиле сафари выглядит дорого. Часто выполнено в бежевых, коричневых или хаки оттенках.
Платье-поло
Еще один вариант для офиса с нестрогим дресс-кодом. Подойдет как в приталенном, так и в оверсайз-крое. Носим с босоножками, кедами, лоферами или мокасинами.
Стиль белья
Для тех, кто любит подчеркнуть силуэт. Платья-комбинации с открытым декольте или чашечками для груди — главный тренд сезона. Легко сочетаются с жакетом или шортами для баланса.