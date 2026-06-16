Какое платье выбрать этим летом: Андре Тан назвал самые модные модели

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Стиль SKIMS

Макси-платье облегающего кроя, подчеркивающее фигуру. Идеально подходит для ношения с туфлями на каблуке или на плоской подошве. Материал хорошо держит форму и создает изящный образ.

Платье-рубашка

Это универсальный вариант на лето. Свободный крой и ткань, хорошо держащая форму, создают ощущение дорогого, но в то же время непринуждённого образа.

Платье с вырезом

Один из самых модных вариантов — платье с высоким вырезом и без рукавов в стиле минимализма 90-х. Это женственно и элегантно. Идеально подходит для тех, кто готовится к лету и хочет подчеркнуть фигуру.

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Платье-майка

Непринужденный базовый вариант для городских образов и отдыха.

Стиль сафари

Для офиса или тех, кто не любит открытые платья. Платье в стиле сафари выглядит дорого. Часто выполнено в бежевых, коричневых или хаки оттенках.

Платье-поло

Еще один вариант для офиса с нестрогим дресс-кодом. Подойдет как в приталенном, так и в оверсайз-крое. Носим с босоножками, кедами, лоферами или мокасинами.

Стиль белья

Для тех, кто любит подчеркнуть силуэт. Платья-комбинации с открытым декольте или чашечками для груди — главный тренд сезона. Легко сочетаются с жакетом или шортами для баланса.

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