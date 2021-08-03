Какое платье выбрать на свадьбу: 12 роскошных образов для невесты

Если вы в поиске своего идеального свадебного платья, мы подготовили для вас подборку с интересными моделями, которые совсем недавно были представлены на подиумах.

Многим может показаться, что свадебная мода демократична и даже немного скучна, но это только на первый взгляд, ведь на самом деле дизайнеры постоянно радуют новыми и оригинальными идеями. В тренде традиционно остаются легкие модели и приталенные силуэты с вышивкой и декором, но если вы мечтаете о рукавах или пышной юбке со шлейфом, то есть несколько и таких вариантов, тем более, что границы между свадебной модой и тем, что нам показывают на подиумах все больше размываются, а неизменным остается только традиционный белый цвет наряда невесты.

Легкие ткани

Показ Blumarine. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

Длинный рукав

Показ Maison Signore. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

Приталенный силуэт

Показ Agnieszka Swiatly. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

Брючный костюм

Показ Valentina Zeed. Неделя свадебной моды в Сибиу, Румыния, 2021 / Getty Images

Пышные юбки

Показ Emiliano Bengasi. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

Прозрачные вставки

Показ Agnieszka Swiatly. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

С высоким разрезом

Показ Agnieszka Swiatly. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

С огромным бантом

Показ Elisabetta Polignano. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

В стиле бохо-шик

Показ Zuhair Murad Couture Haute Couture Осень/Зима 2021/2022 в рамках Недели моды в Париже, 2021 / Getty Images

С глубоким декольте

Показ Zuhair Murad Couture Haute Couture Осень/Зима 2021/2022 в рамках Недели моды в Париже, 2021 / Getty Images

Минималистичный дизайн

Показ Chanel Haute Couture Осень/Зима 2021/2022 в Париже / Getty Images

Смелый фасон

Показ Maison Signore. Неделя свадебной моды в Милане, 2021 / Getty Images

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