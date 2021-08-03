Какое платье выбрать на свадьбу: 12 роскошных образов для невесты
Если вы в поиске своего идеального свадебного платья, мы подготовили для вас подборку с интересными моделями, которые совсем недавно были представлены на подиумах.
Многим может показаться, что свадебная мода демократична и даже немного скучна, но это только на первый взгляд, ведь на самом деле дизайнеры постоянно радуют новыми и оригинальными идеями. В тренде традиционно остаются легкие модели и приталенные силуэты с вышивкой и декором, но если вы мечтаете о рукавах или пышной юбке со шлейфом, то есть несколько и таких вариантов, тем более, что границы между свадебной модой и тем, что нам показывают на подиумах все больше размываются, а неизменным остается только традиционный белый цвет наряда невесты.