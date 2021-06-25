Какой купальник выбрать для отдыха: 5 модных образов из Instagram

Какой купальник выбрать для отдыха: 5 модных образов из Instagram

В этой подборке вы найдете несколько вариантов летних луков, которые пригодятся перед отпуском.

Классические купальники никогда не выйдут из моды, но попробуйте разнообразить свой гардероб более оригинальными идеями, которые популярны этим летом. Например, можно обратить внимание на однотонные модели, сдельные купальники с декольте, пестрых цветов или вообще вязаные. А вот чтобы образ выглядел необычно, попробуйте смелый вариант - надеть верх от купальника, как Кайли Дженнер.

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