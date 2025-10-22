- Дата публикации
Какой шарф выбрать, чтобы быть в тренде: Андре Тан назвал актуальные варианты
Осень — это про уют, тепло и стиль в каждой детали. Шарф — это аксессуар, который может полностью изменить настроение твоего образа — добавить шарма, легкости или уверенности.
Длинные шарфы
Выбирайте модели, которые можно несколько раз обмотать вокруг шеи. Такие шарфы визуально вытягивают силуэт и имеют стильный вид.
Массивные шарфы
Выбирайте мягкие, теплые и пушистые варианты из крупной вязки, шерсти. Такие шарфы идеальны для утренних прогулок в холодный день.
Тоненькие шарфы
Носить такие можно не только на шее, но и как аксессуар на сумке, в волосах и даже как браслет.
Шарфы с принтами
Шарф может быть тем самым единственным цветовым акцентом. Главное не бояться экспериментировать, смешивать фактуры.