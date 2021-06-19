Какой топ выбрать на лето и с чем носить: 5 модных образов из Instagram

С этой модной вещью можно создать много эффектных образов.

В летних образах на самом деле нет особы правил, ведь в теплые, солнечные дни можно позволить себе выйти на прогулку в любом удобном наряде: платье с декольте, мини-юбках, шортах и ромперах. Но одной из самых актуальных вещей этим летом остается простой и удобный топ. Он не выходит из моды, всегда выглядит непринужденно и хорошо послужит вам во многих случаях.

Существует очень много вариантов, как и с чем носить и сочетать топ, чтобы выглядеть стильно и уместно. Актуально сейчас надевать его с джинсами или брюками с высокой посадкой, юбками миди и жакетами. Эффектно в такой образ впишутся мюли или кроссовки.

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