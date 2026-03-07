- Дата публикации
Какую обувь носить весной 2026 года: Андре Тан назвал трендовые модели
Поскольку совсем скоро нас ожидает теплая и солнечная погода, актуальной становится тема легкой и удобной обуви, которая также будет еще и стильной. Именно поэтому дизайнер составил топ самых модных вариантов на весну.
Слингбэки и ботильоны
Туфли на каблуке остаются в тренде, но с новыми акцентами. Особое внимание обращаем на слингбэки с тонким ремешком или ботильоны — эти модели на пике популярности. Они добавят элегантности вашему образу.
Замшевые мокасины
В 2026 году обращайте внимание на мокасины на платформе из замши, которые добавляют образу легкости и утонченности. Они прекрасно сочетаются с джинсами, юбками или даже платьями, создавая удобный, но стильный вид для весенних прогулок.
Лоферы с квадратным мысом
Лоферы продолжают быть на вершине популярности 2026 года. Эта обувь на плоской подошве с квадратным мысом идеально сочетаются с классическими костюмами или даже более расслабленными комплектами на каждый день.
Кеды (ретро и «изношенные» модели)
В этом сезоне выбирайте ретро-модели кед или изношенные модели с потертостями. Это универсальный выбор, который добавляет образу свежести и легкости, подходит для ежедневных прогулок и сочетается с различными стилями.