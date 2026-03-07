Какую обувь носить весной 2026 года: Андре Тан назвал трендовые модели

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Слингбэки и ботильоны

Туфли на каблуке остаются в тренде, но с новыми акцентами. Особое внимание обращаем на слингбэки с тонким ремешком или ботильоны — эти модели на пике популярности. Они добавят элегантности вашему образу.

Замшевые мокасины

В 2026 году обращайте внимание на мокасины на платформе из замши, которые добавляют образу легкости и утонченности. Они прекрасно сочетаются с джинсами, юбками или даже платьями, создавая удобный, но стильный вид для весенних прогулок.

Лоферы с квадратным мысом

Лоферы продолжают быть на вершине популярности 2026 года. Эта обувь на плоской подошве с квадратным мысом идеально сочетаются с классическими костюмами или даже более расслабленными комплектами на каждый день.

Кеды (ретро и «изношенные» модели)

В этом сезоне выбирайте ретро-модели кед или изношенные модели с потертостями. Это универсальный выбор, который добавляет образу свежести и легкости, подходит для ежедневных прогулок и сочетается с различными стилями.