Какую обувь выбрать этим летом: модные советы от Андре Тана

Летняя обувь одна из самых главных составляющих образа, поэтому украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами новыми советами, на что обратить внимание, а что лучше спрятать в коробки до лучших времен.

По мнению дизайнера, босоножки в ретро-стиле лучше отложить, а вот кроксы наоборот добавить в свой гардероб. Ну и конечно же беспроигрышным вариантом станут мюли.

Босоножки

Instagram Андре Тана

Шлепанцы

Instagram Андре Тана

Мюли

Instagram Андре Тана

Сандалии

Instagram Андре Тана

Балетки

Instagram Андре Тана

Кроксы

Instagram Андре Тана

Ранее дизайнер рассказал, как одеваться женщинам после 40 лет и 30, как правильно сочетать цвета в образах и все, что нужно знать о базовом гардеробе, как выбрать белую рубашку, сумки и обувь.

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