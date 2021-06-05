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Какую обувь выбрать этим летом: модные советы от Андре Тана

Какую обувь выбрать этим летом: модные советы от Андре Тана

Андре Тан / Instagram Андре Тана

Летняя обувь одна из самых главных составляющих образа, поэтому украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами новыми советами, на что обратить внимание, а что лучше спрятать в коробки до лучших времен.

По мнению дизайнера, босоножки в ретро-стиле лучше отложить, а вот кроксы наоборот добавить в свой гардероб. Ну и конечно же беспроигрышным вариантом станут мюли.

Босоножки

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Шлепанцы

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Мюли

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Сандалии

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Балетки

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Кроксы

© Instagram Андре Тана
Instagram Андре Тана

Ранее дизайнер рассказал, как одеваться женщинам после 40 лет и 30как правильно сочетать цвета в образах и все, что нужно знать о базовом гардеробе, как выбрать белую рубашку, сумки и обувь.

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Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
Катя Осадча та Андре Тан / ©
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