Какую обувь выбрать этим летом: модные советы от Андре Тана

Летняя обувь одна из самых главных составляющих образа, поэтому украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами новыми советами, на что обратить внимание, а что лучше спрятать в коробки до лучших времен.
По мнению дизайнера, босоножки в ретро-стиле лучше отложить, а вот кроксы наоборот добавить в свой гардероб. Ну и конечно же беспроигрышным вариантом станут мюли.
Босоножки
Шлепанцы
Мюли
Сандалии
Балетки
Кроксы
Ранее дизайнер рассказал, как одеваться женщинам после 40 лет и 30, как правильно сочетать цвета в образах и все, что нужно знать о базовом гардеробе, как выбрать белую рубашку, сумки и обувь.
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