Какую верхнюю одежду купить на осень 2021: модные советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую верхнюю одежду выбирать осенью, чтобы быть в тренде.

Кожаный жакет

Выбирайте чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер. Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть).

Instagram Андре Тана

Яркий плащ-дождевик

Прекрасная возможность добавить фактуры, интересного кроя или цвета в ваш повседневный образ. Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами.

Instagram Андре Тана

Кейп

Никогда не выходил из моды! Прекрасная нейтральная базовая вещь, сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом. Прекрасная инвестиция в гардероб!

Instagram Андре Тана

Пальто с мягкой линией плеча

Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ.

Instagram Андре Тана

Животный принт

В любом его проявлении! Сразу развею ваши сомнения — это не выглядит вульгарно! Если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет).

Instagram Андре Тана

Кожаный тренч

Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома! Три слова: женственно, вкусно, оригинально. И, конечно, только длина миди.

Instagram Андре Тана

Читайте также: Платки на голову и мини-юбки: Андре Тан назвал главные хиты сезона осень-зима 2021-2022

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку