Какую верхнюю одежду купить на осень 2021: модные советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какую верхнюю одежду выбирать осенью, чтобы быть в тренде.
Кожаный жакет
Выбирайте чуть удлиненную оверсайз модель, чтобы под него поместились гольф, рубашка или джемпер. Комбинируйте его с полярными по фактуре материалами (деним, шерсть).
Яркий плащ-дождевик
Прекрасная возможность добавить фактуры, интересного кроя или цвета в ваш повседневный образ. Для баланса наряда сочетайте с более структурированными вещами.
Кейп
Никогда не выходил из моды! Прекрасная нейтральная базовая вещь, сочетается как с трениками, так и с вечерним нарядом. Прекрасная инвестиция в гардероб!
Пальто с мягкой линией плеча
Обратите внимание на длину миди – это лучший выбор с точки зрения практичности. Мягкая линия добавит женственности и элегантности в ваш образ.
Животный принт
В любом его проявлении! Сразу развею ваши сомнения — это не выглядит вульгарно! Если боитесь выглядеть слишком ярко — выбирайте принты приглушенных оттенков (комбинация черного и белого, песочный цвет).
Кожаный тренч
Тренч не сдает позиции уже несколько сезонов и постепенно перемещается в категорию базы. Но в этом сезоне без кожаного тренча вам просто нельзя выходить из дома! Три слова: женственно, вкусно, оригинально. И, конечно, только длина миди.
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