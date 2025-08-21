Капсульный гардероб на все случаи жизни: Андре Тан назвал базовые вещи, которые должны у вас быть

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

БЕЛАЯ РУБАШКА

Базовый элемент, который работает в 3 направлениях: деловой, кэжуал и вечерний. Ключ — качественная ткань и правильный крой.

ДЖИНСЫ ПРЯМОГО КРОЯ

Оптимальный фасон для любой фигуры, не стареет с трендами и легко сочетается с классикой и спортом.

БАЗОВАЯ ФУТБОЛКА

Белая или черная — must have. Идеальная база, без которой никуда.

ЖАКЕТ ОВЕРСАЙЗ

Добавляет структуры и современности. Один элемент — и даже простой лук становится стильным. Универсальный для работы, прогулки или даже вечеринки.

МАЛЕНЬКОЕ ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ

Универсальный «спаситель» для любого формата. Актуальное независимо от трендов.

ТРЕНЧ ИЛИ ПАЛЬТО

Сезонная классика. Лучше всего работает в нейтральных оттенках, так как сочетается со всем.

ЧЕРНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ БРЮКИ

База для офиса или стиля кэжуал. Прямой крой дает больше комбинаций, чем узкие или расклешенные.

УДОБНАЯ ОБУВЬ

Лоферы или кроссовки должны быть нейтральными и сочетаться с большинством образов.