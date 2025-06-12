Кардинальный шаг: невеста обрезала юбку прекрасного и уникального платья своей свекрови

Невеста Ханна Блум

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Именно такая история и приключилась с девушкой по имени Ханна Блум и она стала популярной в TikTok, после того, как опубликовала видео с платьем своей свекрови Нел Блум, которое кардинально переделала.

Перед свадьбой будущая свекровь показала Ханне фотографии своего свадебного платья, в котором шла под венец в 1992 году. Наряд с опущенной линией плеча, завышенной талией и потрясающим цветочным декором был разработан брендом Scaasi. Увидев наряд, девушка сразу же влюбилась в него, сообщает People.

«Я увидела платье в свадебном журнале и сразу захотела его, но ни в одном магазине его не было. Они сделали всего несколько экземпляров», — рассказала Нел о наряде. «Я просто подумала, что оно такое оригинальное и уникальное, такого больше ни у кого нет. Мне понравились цветы!», — добавила она и отметила, что ездила за платьем в магазин Kleinfeld Bridal в Нью-Йорке.

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После свадьбы в 1992 году Нел положила наряд в коробку и бережно хранила. Когда она узнала, что ее сын решил женится, то достала наряд и предложила новой невестке, так как у нее три сына и ни одной дочери. Ханна была в восторге от возможности надеть свадебное платье своей свекрови, особенно потому, что ее мать не сохранила свое свадебное платье.

Невеста Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Поскольку Ханна уже планировала надеть более просторное платье от бренеда Vera Wang на свою свадебную церемонию, то решила, что не хочет надевать еще одно длинное платье и наймет портниху, чтобы та переделала винтажное платье свекрови в мини-платье для вечеринки, которая состоялась за день до свадьбы.

Невеста Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

«Я хотела сохранить целостность платья и сделать его верным стилю конца 80-х — 90-х годов, поэтому я оставила вырез и открытые плечи такими же», — объясняет Ханна. «Я хотела сделать из него забавное и милое платье для вечеринки, поэтому решила сделать его мини-платьем и поднять талию. Вместо того чтобы просто укоротить платье, мы подняли низ платья и вырезали среднюю часть, чтобы большую часть вышивки было видно».

Невеста Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

«Мы оставили нетронутыми те части платья, которые я не включила (шлейф и среднюю часть платья), чтобы моя свекровь могла сделать из них юбку и надевать ее на годовщины», — отмечает Ханна. «Мы взяли один из вышитых цветов и пришили его к внутренней стороне смокинга моего мужа, который он носил в день нашей свадьбы».

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Невеста Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Невеста Ханна Блум / фото: tiktok.com/@itshannah

Реакцию Нел вы можете увидеть в видео, которым Ханна поделилась.