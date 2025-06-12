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- Школа стиля
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Кардинальный шаг: невеста обрезала юбку прекрасного и уникального платья своей свекрови
Довольно часто невесты для свадьбы перешивают платья мамы или бабушки, но чтобы изменения вносились в свадебные платья свекрови — это большая редкость.
Именно такая история и приключилась с девушкой по имени Ханна Блум и она стала популярной в TikTok, после того, как опубликовала видео с платьем своей свекрови Нел Блум, которое кардинально переделала.
Перед свадьбой будущая свекровь показала Ханне фотографии своего свадебного платья, в котором шла под венец в 1992 году. Наряд с опущенной линией плеча, завышенной талией и потрясающим цветочным декором был разработан брендом Scaasi. Увидев наряд, девушка сразу же влюбилась в него, сообщает People.
«Я увидела платье в свадебном журнале и сразу захотела его, но ни в одном магазине его не было. Они сделали всего несколько экземпляров», — рассказала Нел о наряде. «Я просто подумала, что оно такое оригинальное и уникальное, такого больше ни у кого нет. Мне понравились цветы!», — добавила она и отметила, что ездила за платьем в магазин Kleinfeld Bridal в Нью-Йорке.
После свадьбы в 1992 году Нел положила наряд в коробку и бережно хранила. Когда она узнала, что ее сын решил женится, то достала наряд и предложила новой невестке, так как у нее три сына и ни одной дочери. Ханна была в восторге от возможности надеть свадебное платье своей свекрови, особенно потому, что ее мать не сохранила свое свадебное платье.
Поскольку Ханна уже планировала надеть более просторное платье от бренеда Vera Wang на свою свадебную церемонию, то решила, что не хочет надевать еще одно длинное платье и наймет портниху, чтобы та переделала винтажное платье свекрови в мини-платье для вечеринки, которая состоялась за день до свадьбы.
«Я хотела сохранить целостность платья и сделать его верным стилю конца 80-х — 90-х годов, поэтому я оставила вырез и открытые плечи такими же», — объясняет Ханна. «Я хотела сделать из него забавное и милое платье для вечеринки, поэтому решила сделать его мини-платьем и поднять талию. Вместо того чтобы просто укоротить платье, мы подняли низ платья и вырезали среднюю часть, чтобы большую часть вышивки было видно».
«Мы оставили нетронутыми те части платья, которые я не включила (шлейф и среднюю часть платья), чтобы моя свекровь могла сделать из них юбку и надевать ее на годовщины», — отмечает Ханна. «Мы взяли один из вышитых цветов и пришили его к внутренней стороне смокинга моего мужа, который он носил в день нашей свадьбы».
Реакцию Нел вы можете увидеть в видео, которым Ханна поделилась.