Кепки, ремни и сумки через плечо: 5 самых модных аксессуаров 2024 года

2024 год только начался, а модные эксперты уже составляют списки самых трендовых вещей, которые все будут ность.

По мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, в этом году будут популярны яркие аксессуары.

Кепки

Обратите внимание на этот головной убор, поскольку в новом году стилисты обещают, что он станет бестселлером. В тренде будут кепки с разных материалов и дизайнов.

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Цветочные аксессуары

Этот тренд нас не оставит и в 2024 году. Стилисты говорят, что в моде будут именно крупные цветочные аксессуары. Их рекомендуют заплетать в волосы, носить как серьги или колье - чем больше, тем лучше. Однако рекомендуется делать цветочные аксессуары главным акцентом образа.

Фото: Getty Images

Яркие ремни с пряжками

Большие пряжки из нулевых, вероятно, к нам вернутся. Смелые ремни - это простой способ придать индивидуальность любому наряду, подчеркнув его.

Фото: Getty Images

Сумки через плечо

Этот аксессуар никогда нас не покидал, но, если в 2023 году его немного вытеснили сумки-хобо, то в 2024 нам обещают возврат сумок через плечо на пьедестал первенства. Такие сумки практичны и являются отличным способом сделать ваш лук более интересным.

Фото: Getty Images

Очки в большой оправе

Солнцезащитные очки в очень большой оправе и смелого дизайна - отличный выбор в этом году, поскольку они делают образ более интересным, дерзким и защищают глаза.

Фото: Getty Images

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