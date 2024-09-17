Классические цвета, жатые ткани и свободные фасоны: Tommy Hilfiger представил коллекцию весна-лето 2025

Показ бренда был очень необычным, ведь прошел на корабле, который назван на честь убитого президента США Джона Ф. Кеннеди, который с 1965 по 2021 годы работал в качестве парома. Таким образом в бренде Tommy Hilfiger решили показать не типичную отличительную черту Нью-Йорка, но в то же время знаковую и аутентичную.

Модели дефилировали по палубах демонстрируя повседневную и лаконичную коллекцию, которая включала классические для бренда оттенки: синие, красные и белые. Также в этой коллекции можно увидеть большое количество бежевых цветов, черный и голубой.

В коллекции присутствовала характерная для Tommy Hilfiger полоска, было много рубашек, V-образные декольте, плиссировка и, конечно же, платья-рубашки разной длины. Также можно заметить плащи, кардиганы, блейзеры, жакеты, брюки и наряды в клетку. Интересным решением, которое является трендом этого года, стала жатая ткань, как видим этот тренд будет с нами и в 2025 году.

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Что касается обуви, то Tommy Hilfiger предлагают в первую очередь удобство. В коллекции весна-лето 2025 бренд представил плетеные мюли, туфли на шнурках и мокасины.

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Сумки-мешки продолжают быть трендом, но в 2025 году марка предлагает обратить внимание на вязаные модели и сумки из мягкой ткани.

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Tommy Hilfiger / Фото: Associated Press

Читайте также: