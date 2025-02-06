Классические костюмы, кейпы и галстуки: украинский бренд представил коллекцию, вдохновленную поэтической романтикой

Украинский бренд L'eskizzo представил свою новую коллекцию Sonnet – чувственную, интеллектуальную и утонченную. Коллекция является отражением женственности, не требующей объяснений: она ощущается в каждом движении и прикосновении ткани.

Ее основой стали элегантные силуэты с четким архитектурным покроем. Линии, подчеркивающие женственность и уверенность, создают гармонию между силой и чувственностью. Палитра приглушенных оттенков придает моделям сдержанную роскошь.

В капсулу вошли классические костюмы, галстуки, кейпы, а также корсетные линии, придающие силуэтам точность и выразительность.

Главные цвета коллекции – глубокий бургунди и приглушенный розовый, которые прекрасно отражают сочетание маскулинности и феминности.

В центре внимания – женщина в костюме, влюбленная в жизнь, людей и город. Бренд стремился найти новый взгляд на привычные вещи, именно поэтому в коллекции появился жакет с галстуком, который является частью лацкана, а также платье и топ, где галстук превращается в обвивающий шею шарф. Отдельное внимание уделили фактурному галстуку, который придает изюминку даже самым простым образам.

Известный корсет бренда в этом сезоне трансформируется в платье, сочетающееся с кейпом.

Кейп стал важным элементом в экспериментах бренда. Одним из интересных результатов стала комбинация асимметричного жилета и брюк, завершенная кейпом – многослойность и интересные пропорции создают новую динамику в силуэтах.

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