Классические жакеты и юбки-шорты: новая коллекция украинского бренда

В новом дропе идеально сочетались аристократичность и практичность.

Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию Posh & Cozy, в которой сочетались комфорт и шик.

Главный акцент линейки – вневременная база, которая станет основой гардероба, где в каждой вещи совмещены функциональность и утонченный стиль.

В коллекцию вошли классические жакеты, брюки-палаццо и юбки-шорты с плисированием – все для поклонников образов office core.

Цветовая гамма дропа: черный, молочный, шоколадный и бордо.

Трикотаж стал ключевым элементом для создания уюта и практичности нынешней осенью.

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