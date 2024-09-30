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Классические жакеты и юбки-шорты: новая коллекция украинского бренда

Классические жакеты и юбки-шорты: новая коллекция украинского бренда

В новом дропе идеально сочетались аристократичность и практичность.

Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию Posh & Cozy, в которой сочетались комфорт и шик.

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Главный акцент линейки – вневременная база, которая станет основой гардероба, где в каждой вещи совмещены функциональность и утонченный стиль.

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В коллекцию вошли классические жакеты, брюки-палаццо и юбки-шорты с плисированием – все для поклонников образов office core.

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Цветовая гамма дропа: черный, молочный, шоколадный и бордо.

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Трикотаж стал ключевым элементом для создания уюта и практичности нынешней осенью.

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