Классические жакеты и юбки-шорты: новая коллекция украинского бренда

В новом дропе идеально сочетались аристократичность и практичность.
Украинский бренд Fashionista представил новую коллекцию Posh & Cozy, в которой сочетались комфорт и шик.
Главный акцент линейки – вневременная база, которая станет основой гардероба, где в каждой вещи совмещены функциональность и утонченный стиль.
В коллекцию вошли классические жакеты, брюки-палаццо и юбки-шорты с плисированием – все для поклонников образов office core.
Цветовая гамма дропа: черный, молочный, шоколадный и бордо.
Трикотаж стал ключевым элементом для создания уюта и практичности нынешней осенью.
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