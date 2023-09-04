Клетчатые юбки, костюмы-тройки и тренчи: украинский бренд представил осеннюю коллекцию

После лета и отдыха в горах начинается новая глава в истории украинского бренда diadia – осень. В любом уголке нашей страны эта пора нуждается в теплом трикотаже, верхней одежде, которая будет готова к дождям и ветру, и костюмам для городских будней. Все это и не только – бренд представил в своей осенней коллекции.

Коллекция состоит из уютных платьев и юбок разной длины.

Из верхней одежды представлены тренчи в нескольких оттенках и стеганые оверсайз куртки.

Классические костюмы-тройки можно носить полным комплектом или комбинировать жилетки, жакеты и брюки с другими вещами.

Цветовая палитра по-осеннему сдержанна – глубокий коричневый, серый, белый, молочный и черный дополнены нежными цветочными и клетчатыми принтами, бледно-розовыми и голубыми оттенками.

Основатели бренда Диана Сидунчак и Влад Волос живут и работают в родном Закарпатье, одном из самых живописных уголков страны. Их цель – продвигать украинское и знакомить с культурой, природой и историей родного края.

Напомним, ко Дню независимости diadia с брендом Willna выпустили символическую коллаборацию "Сміливим допомагає доля".

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