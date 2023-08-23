Ко Дню Независимости: украинские бренды представили коллекцию рубашек и футболок с символической вышивкой

Украинские бренды diadia и Willna ко Дню Независимости представили символическую коллаборацию под названием "Смелым помогает судьба".

Коллекция состоит из женских и мужских рубашек "Трембита", футболок и свитшотов "Факел". Одежда украшена вышивками с символическими рисунками украинского режиссера Александра Стеколенко.

Проекты созданы в синергии женщин, тесной связи с родной землей и желании объединить людей из каждого уголка страны.

"Все мы разные, но главное – единственные. У нас было большое желание показать это в коллаборации, поддержать друг друга, каждого украинца и украинку", – отметила основательница Willna Дарья Соколовская.

Локацией для вышивки "Трембита" на рубашке выбрали съемый карман на сердце. В основе рисунка – дерево жизни, древний сакральный символ, возле которого играют на трембитах гуцулы, провозглашая весть о независимости.

Традиционно на самой верхушке дерева цветет цветок, называемый огнем жизни. Художник переосмыслил его в виде трезубца, ведь это символ независимости и результат труда многих поколений украинцев. А вокруг изображена рамка из дубовых листьев, что означает мудрость, связь поколений и сильную родственную энергию.

Принт "Факел" тоже символизирует свободу. Пламя еще с античности считалось священным и имело божественное происхождение, оно рассеивает тьму и поддерживает жизнь. На фоне изображено созвездие Девы, ведь Украина обрела независимость в августе, который, согласно астрологии, находится под этим знаком.

Браслет с трезубцем на руке ассоциируется с продолжающейся сейчас войной, потому что именно такой оберег носит много военных и волонтеров.

"Движущая сила нашей работы – безудержное желание помогать, объединять и знакомить с нашей культурой. Нам важно работать именно в Украине, разделять все трудности, делиться красотой и добром, как эта коллаборация", – добавили основатели diadia Диана Сидунчак и Влад Волос.

100 гривен с каждого проданного изделия бренды передадут в волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры".

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