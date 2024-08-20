Ко Дню Независимости: украинский бренд презентовал дроп тематических футболок оверсайз

50% от продажи футболки уйдут в поддержку наших защитников и защитниц.

Одесский бренд BEOMDSGN ко Дню Независимости представил дроп футболок Feel Like Home.

Чувство принадлежности, непреодолимой силы и безграничной гордости за возможность называться украинцами – смыслы, которыми полон каждый шов коллекции.

В дроп вошли четыре футболки оверсайз. Молочная, нежно-голубая, розовая и графитовая – вместе с принтом каждая становится ласковым напоминанием уважительно относиться к даже малейшему уголку наших 603.628 квадратных километров. Они транслируют, что дом – это в первую очередь чувство и важно, чтобы оно бушевало независимо от места нахождения.

Приглашенной гостьей на съемке дропа стала Дарья Червона, соучредитель фонда "Тиловики". Именно ему бренд будет отдавать 50% стоимости футболок с 19 по 24 августа включительно.

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