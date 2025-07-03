Кокетливые платья и костюмы с животным принтом: новая летняя коллекция от украинского бренда

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Украинский бренд STIMMA презентовал новую лимитированную летнюю коллекцию SIGNS OF SUMMER, созданную в коллаборации с украинским дизайнером Наталией Дудкой.

Это визуальная интерпретация лета в его чувственности и естественности — через платья, которые касаются тела, сетку, которая дышит вместе с тобой, фактуры, которые улавливают прикосновение солнца, соленость воздуха и тепло кожи. Каждая вещь – это знак лета: его мягкая сила, естественная красота и легкость, которую мы открываем в себе снова и снова.

В капсуле сочетались натуральные материалы, прозрачные текстуры и меткие акцентные решения. Льняные и вискозные ткани обеспечивают естественное дыхание тела в летнюю жару. Сетка и кружево — это об открытости, легкости и тактильной чувственности.

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В коллекцию вошли кокетливые мини и макси-платья, костюмы, кроп-топы и боди, которые поддерживают естественный ритм лета и чувство непринужденности.

Животные принты – в частности леопард и зебра – придают образам дикости, инстинктивности и силы. А палитра с оттенками белого, сливочного, песочного и шоколадного отсылает к летнему свету, загорелой коже и теплым камням под ногами.

Съемка кампейна состоялась на побережье Черного моря – среди каменных скал, соленого воздуха и южного света. Локация стала продолжением самой капсулы: природной, открытой и живой. Здесь одежда бренда раскрыла себя по полной — на ветру, в движении и прикосновении к телу.

Эта коллекция — о знаках, которые мы улавливаем кожей, осязанием, взглядом. В прозрачности тканей и мягких линиях оживает момент, когда хочется остаться.

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