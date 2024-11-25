Кокетливые платья и жакеты с бахромой: новая изысканная коллекция от Андре Тана

Андре Тан презентовал новую коллекцию Fenix, на которую его вдохновили одноименная птица и несокрушимость украинских женщин.

Птица феникс – символ возрождения и бессмертия. Феникс возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, он олицетворяет образ надежды для многих поколений, крепко укорененный в мифологии и фольклоре разных стран земного шара.

"Феникс – это пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и двигаться дальше. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца – нас всех. Мы ежедневно встаем и возрождаемся в новом дне, двигаемся дальше к победе, потому что пути назад уже нет", – прокомментировал Андре Тан.

Капсула состоит из кокетливых платьев, юбок макси, жакетов, топов и брюк.

Особым элементом коллекции является платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов – "крылья" из бахромы.

Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов – приятная (на ощупь и для глаза) деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, придает вещам изысканную динамику.

Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять сил даже в неблагоприятных обстоятельствах.

"Иногда, чтобы сделать правильное решение или оценить происходящее вокруг, нужно немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. Fenix ​​– это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется" – сказал дизайнер.

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