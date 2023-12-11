Кокетливые платья, корсеты и брюки: новогодняя коллекция от украинского бренда

Украинский бренд Marsego презентовал новогоднюю коллекцию, которая олицетворяет настоящий дух праздника и подчеркивает присущую ему торжественность и женственность.

Внимание коллекции приковано к красному цвету, символизирующему удачу и роскошь, и обильному декору из бантиков.

В линейку вошли элегантные брюки-клеш и палаццо, удлиненный и укороченный корсет, мини и миди платья, классические костюмы с атласным жакетом и комбинезон с открытой спиной.

Изюминкой коллекции стал домашний костюм из золотой люрексовой нити, чтобы и дома выглядеть празднично.

Также представлена мини-версия для ребенка в виде теплого костюма из пряжи, состоящего из свитера, украшенного атласными бантиками.

В лимитированной капсуле гармонично сочетали красный, белый и черный цвета и премиальные ткани, создающие элегантный ансамбль. Вещи из линейки легко миксуются для создания разных образов и настроений.

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