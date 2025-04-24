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- Категория
- Школа стиля
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Комплекты с бикини и топы с корсетными элементами: украинский бренд представил весеннюю коллекцию
Капсула посвящена элегантному и обольстительному черному цвету.
Украинский бренд белья U-R-SO презентовал новую весеннюю коллекцию Iconic Sexy Black, посвященную элегантному и изящному черному цвету.
В капсулу вошли новинки и обновленные бестселлеры бренда в черном: нежные и комфортные комплекты со стрингами, бикини и бразилианами, пикантные аксессуары из эластичной ленты, а также боди, лонгсливы и топы с корсетными элементами, которые можно носить, как самостоятельно, так и в сочетании с любимыми джинсами или юбками.
Приоритетом в создании коллекции являлись лаконичный выразительный дизайн и бескомпромиссное удобство изделий. Белье из обновленной линейки изготовлено из модала – износостойкой натуральной ткани, которая дарит комфорт и легкость, а покрой и регулировка деталей изделий проработаны с заботой о женском теле.
Выбор черного, как ключевого цвета – нетипичный, как для весенней капсулы, но максимально взвешенный.
Бренд считает, что черное белье – беспроигрышный вариант на каждый день и любого повода. Если вы хотите внимания, черный комплект сделает образ совершенным и подчеркнет естественную красоту, если вы цените уют и комфорт – черный даст чувство уверенности и защищенности.