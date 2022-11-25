Конная эстетика, челси и платформы: Андре Тан назвал самую модную обувь этой зимы

Украинский дизайнер рассказал о главных обувных хитах этой зимы, которыми вам нужно пополнить свой гардероб.

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

Фото: Instagram Андре Тана

Сапоги-чулки

Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется сделать акцент на стройных ногах. Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.

Фото: Instagram Андре Тана

Челси

Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон — советую носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра — челси с квадратным мысом, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander.

Фото: Instagram Андре Тана

Жокейские сапоги

Конная эстетика — хитяра этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократичную обувь с воздушным платьями, стегаными куртками и легинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Фото: Instagram Андре Тана

Сапоги на платформе

После нашумевших "туфель куклы Bratz" от Versace в моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.

Фото: Instagram Андре Тана

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