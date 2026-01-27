как герцогиня Софи сделала пудрово-розовый трендовым цветом 2026 года / © Getty Images

Королевский стиль традиционно ассоциируется с вневременной элегантностью, но именно поэтому он часто становится источником будущих трендов. Пудрово-розовый — яркий пример. В сезоне весна-лето 2026 этот оттенок снова оказывается в центре внимания дизайнеров, стилистов и модных редакторов, и для герцогини Софи это не новость, об этом рассказало издание Woman&Home.

На протяжении многих лет она выбирает оттенки цвета сакуры, пудры и розового кварца как для официальных выходов, так и для неформальных событий. Ее образы доказывают, что пудрово-розовый — это не тренд на один сезон.

Как носить пудрово-розовый даже зимой

© Getty Images

Хотя пастельные оттенки традиционно ассоциируются с весной, Софи мастерски демонстрирует, как вписать их в холодный сезон. Ее секрет — трикотаж и многослойность.

На Royal Windsor Horse Show герцогиня появилась в светло-розовом джемпере с круглым вырезом, плиссированной белой миди-юбке и темно-синем пальто. Формально это был май, но с более плотной верхней одеждой и высокими сапогами подобный образ легко адаптировать для поздней зимы или ранней весны.

Похожую хитрость она использовала и раньше, например, с розовым свитером с интересным воротником, когда пудрово-розовый не доминировал, а работал как мягкий акцент.

Идеальные сочетания

© Getty Images

Главное правило, которого придерживается герцогиня Софи, — мягкий контраст. Лучшие союзники пудрово-розового:

белый

молочный

кремовый

бежевый

теплый песочный

Эти нейтральные оттенки подчеркивают нежность розового, не «перегружают» образ. Зато черный или холодный серый могут выглядеть слишком резко. Формула, которая всегда работает:

розовый свитер и белые джинсы

пудровая юбка или брюки и белый трикотаж и белый трикотаж

розовый акцент и светлая база

Результат — элегантный, свежий и современный образ.

Когда пастель становится заявлением

© Getty Images

Несмотря на любовь к сдержанным сочетаниям, герцогиня Софи не боится монохромного образа. Для официальных событий она часто выбирает полностью розовые образы и дополняет их аксессуарами в тон.

Так было на службе благодарности в честь королевы Елизаветы II в 2022 году и на церемонии Ордена Подвязки прошлым летом. Клатч, шляпка и обувь в одном оттенке создавали безупречно собранный, гармоничный образ.

Такой подход подходит не всем, и это нормально. Если монохромный образ кажется слишком смелым, стоит вернуться к светлым нейтралам, именно так Софи делает в менее формальных образах.

Свадебный сезон и металлические акценты

© Getty Images

Пудрово-розовый — идеальный выбор и для образа гостьи на свадьбу. Особенно актуально сочетание с металлическими оттенками:

золото

серебро

розовое золото

Золото добавляет тепла, серебро — холодной элегантности. Выбор стоит делать, ориентируясь на подтекст ткани. А если наряд с принтом, можно смело подхватить один из цветов рисунка в аксессуарах, как это не раз делала герцогиня Софи.

Пока весна только приближается, трикотаж, слои и нежные оттенки — лучший способ подготовиться к новому сезону. Пудрово-розовый 2026 года — это не просто тренд, а эстетика мягкости, баланса и уверенности.

© Associated Press

© Getty Images

© Getty Images

© Associated Press

© Getty Images

Герцогиня Софи годами доказывает, что этот цвет может быть уместен в любом возрасте, статусе и сезоне. Главное — правильные сочетания, спокойные контрасты и немного королевской сдержанности.