Косметика для ног и нарисованные "швы": чем женщины в 40-х годах заменяли дефицитные чулки

Трудно представить, что такая вещь как чулки может скрывать какую-то необычную историю, но в военное время они были на вес золота.

Сегодня чулки не самый популярный вид одежды, ведь в большинстве случаев женщины отдают предпочтение более удобным колготкам. Хотя на рынке и тех и других изделий представлено огромное количество, они разных цветов, дизайнов, фактур и плотности, поэтому найти подходящий товар и размер не проблема.

Чулки были предшественниками колготок и изначально их изготовляли изо льна, хлопка или шелка и были они исключительно мужским предметом гардероба. Когда чулки перекочевали и в женские туалеты, носили их только ради тепла, но когда в 1920 годах юбки дам начинали становиться более короткими, женщины не хотели выставлять на всеобщее обозрение голые ноги, поэтому чулки стали обязательным предметом гардероба.

Все кардинально изменилось, когда американский химик и изобретатель Уоллес Хьюм Карозерс придумал нейлон. Случилось это в 1935 году в исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом было объявлено 27 октября 1938 года, а 1939-м компания запустила производство первых нейлоновых чулок. Новый товар вызвал небывалый ажиотаж, ведь был дешевым, прочным и телесного цвета. DuPont изо всех сил старалась не отставать от спроса, но американки все еще жаловались на нехватку товара в магазинах.

Нейлоновые чулки / Getty Images

После нападения Японии на Перл-Харбор, 8 декабря 1941 года США объявляют войну Японии и вступают во Вторую мировую войну. Чулки больше не в приоритете и DuPont переоборудуют свои фабрики для производства из нейлона парашютов, веревок и сети. В результате этого нейлоновые чулки постепенно исчезают из магазинов и стают дефицитным товаром. Но проблема того времени заключалась в том, что появляться в обществе с голыми ногами было не принято, поэтому многие женщины чаще стали надевать брюки, штопать старые рваные чулки, носить носки. Чулки из шелка, которые ранее были на рынке, тоже были больше недоступны, так как торговля с Японией прекратилась, а запасы шелка в США были переданы армии для военных целей. Также были исчерпаны домашние запасы, так как власть, ссылаясь на гражданский долг, просила женщин собрать шелковые и нейлоновые чулки и передать их на нужды армии, чтобы помочь военным - из них делали мешки для пороха.

Девушка с нейлоновыми чулками / Getty Images

Чтобы создать иллюзию чулок, женщины в США и Великобритании начали красить ноги подручными средствами, например, кофе или какао. В этот период быстро подсуетились косметические компании Dorothy Gray's, Elizabeth Arden's, L'Oreal и Max Factor и предложили альтернативу чулкам - средства, которые помогали выровнять цвет кожи на ногах. По сути, это было что-то вроде современного автозагара, ведь они наносились на кожу, высыхали и держались некоторое время. Продавались эти средства в виде крема, лосьона и порошка, который нужно было смешивать с водой. Также они были в нескольких оттенках.

Чтобы максимально создать иллюзию чулок на ногах, женщины придумали еще один лайфхак того времени - нарисовать на ноге линию черным или коричневым карандашом для глаз, которая имитировала шов. А чтобы все было еще более реалистично, рисовали и черный квадратик над пяткой, который должен был имитировать уплотненный трикотаж.

Самостоятельно нарисовать эту линию было довольно трудно, поэтому приходилось просить о помощи. Так родился нехитрый агрегат, который состоял из ручки для отвертки и зажима для штанин, которые использовали для езды на велосипеде. В центр вставлялся карандаш для глаз, этот агрегат прикладывался к ноге и проводилась более-менее ровная линия.

Косметолог Max Factor рисует шов на ноге женщины, Великобритания, 23 мая 1940 год / Getty Images

Несмотря на то, что была война, количество компаний, которые производили косметические чулки, становилось все больше, но вот качество продукции отставляло желать лучшего. Часто крема расслаивались в банках, а с кожи могли стираться одеждой, наносились неравномерно, при попадании воды на кожу растекались, ведь водостойкостью могли похвастаться далеко не все бренды. Также вся эта процедура занимала довольно много времени и во время нанесения, и когда это все нужно было смыть с ног.

Чтобы увеличить продажи, бренды решили делать демонстрации того как работает их продукция, а затем постепенно начали появляться косметические бары. Их открывали в универмагах, а процедура стоила около 1 до 5 долларов. За 5 долларов в салоне предлагали целый комплекс процедур, который включал: удаление волос, массаж, нанесение "чулок", педикюр и полировку ногтей.

Женщины за прилавком Leg Make-Up Bar в универмаге, Цинциннати, Огайо, 1940-е годы / Getty Images

Перед нанесением средства ноги девушек должны были быть гладко выбриты, чтобы косметические чулки легли ровно. Также в этих салонах могли нарисовать и стрелку карандашом.

Клиенты салона в Кройдоне, Великобритания, 1941 год / Getty Images

Клиенты салона в Кройдоне, Великобритания, 1941 год / Getty Images

Модель Дана Дженни внимательно наблюдает, как ей наносят "жидкие чулки", Нью-Йорк, 1943 год / Getty Images

Через восемь дней после завершений войны и капитуляции Японии, в августе 1945 года, DuPont громко заявила, что возвращает нейлоновые чулки в магазины и доступны они уже будут в сентябре, а к Рождеству, их продукция будет у каждой женщины. Однако свой замысел компания выполнить не смогла в полной мере и, несмотря на усиленное производство, дефицит товара остался, а DuPont подливала жару в огонь продолжающейся рекламной кампанией. Этот период известен в истории как "нейлоновые бунты" ведь девушки любой ценой пытались заполучить товар, из-за чего случались массовые беспорядки. Один из самых громких случаев произошел в Питтсбурге, тогда 40 тысяч женщин выстроились в очередь в магазин за 13 тысячами пар чулок, что привело к дракам.

Ситуация разрешилась аж в 1946 году, когда DuPont смогли решить вопрос с количеством производимых пар и выпускать по 30 миллионов пар чулок в месяц. С изобретением мини-юбки чулки уже не были актуальны, так как их было видно из-под одежды. Таким образом, были придуманы колготки, но это уже другая история.

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