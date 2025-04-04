Костюмы из плащевки и трикотажные кардиганы: украинский бренд представил новую коллекцию

Коллекция MOVE. STYLE. REPEAT.

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Украинский бренд STIMMA представил новую коллекцию, которая получила название MOVE. STYLE. REPEAT.

Она вдохновленная личными ритмами и рассказывает историю о легкости движения, которая становится формой, и повторяющийся стиль не как рутина, а как ритуал. Между формой и ощущением – баланс. В этой капсуле функциональность не противоречит мягкости.

Плащевка становится материалом движения: из нее создали костюмы с шортами и брюками, а также ветровки, повторяющие линии тела свободно и нежно.

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Контрастом к ней выступает белый трикотажный кардиган длины макси – объемный, с ощущением телесности.

Завершает историю клетчатый костюм в пижамном стиле, сочетающий непринужденность и стилистическую точность.

Цвета капсулы – теплые оттенки молочного, кремового и экрю. Они не просто базовые, а мягкие и создают чувство комфорта уже с первого взгляда. Зеленый придает ритму — неожиданный и естественный акцент, оживляющий композицию.

Коллекция ожила на съемке, где природа диктовала настроение. Свет, движение и пространство стали языком, на котором заговорили вещи.