Костюмы оверсайз, яркие футболки и джинсовые рубашки: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Украинский бренд BEOM презентовал коллекцию CHROMACITY – манифест цвета в урбанистической среде, который превращает весеннюю обыденность в яркое арт-пространство.

В ее основу легло контрастное сочетание насыщенных цветов: глубокого фиолета, солнечно-желтого, энергичного красного и ярко-зеленого. Эти оттенки выбрали не случайно – они отражают гамму городского пробуждения весной. Фиолетовый напоминает вечернее небо переходного сезона, желтый радует, как первые лучи весеннего солнца, а красный добавляет энергии и знаменует абсолютную жажду движения после зимы.

Среди ассортимента коллекции – костюмы оверсайз, которые можно носить вместе или отдельно, комбинируя с другими элементами дропа – клетчатой рубашкой с вываренным эффектом или мини-юбкой.

Кроме этого бренд расширил селекцию сетов с юбкой и объемным жакетом, добавив их в зеленом и сером цветах.

Достойны внимания также комбинации из джинсов и рубашек в цвет, которые идеально подходят на каждый день.

Для более прохладных дней бренд предлагает классический тренч, завершающий любой образ.

Новая коллекция полностью олицетворяет философию бренда – без лишних деталей, с фокусом на качество материалов и комфорт. Бренд предпочитает порадовать тех, кто не боится быть заметным в потоке рутины и ищет свою идентичность в мегаполисе, не отказываясь от комфорта кэжуал одежды.

Читайте также: