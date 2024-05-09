Костюмы с каштанами и футболки с колокольней: украинский бренд представил коллекцию, посвященную Киеву

Украинский локальный бренд cultoni представил новую коллекцию под названием Kyiv Lines & Flowers. Линейка посвящена неповторимому, цветущему и вдохновенному, бурному и насыщенному Киеву.

Фотосессию бренд решил сделать символической, создав несколько фонов с изображением культовых мест Киева: Контрактовая площадь, НСК "Олимпийский" и ЦУМ.

Среди всех ассоциаций первыми в голову приходят каштаны – главный персонаж дропа. Выполненный в розово-зеленых тонах, этот принт украсил два костюма – с шортами и брюками. Дизайнеры выбрали тенсел – эвкалиптовое волокно, в котором будет комфортно гулять по летнему Киеву, несмотря на жару.

Бренд добавил в коллекцию носки, имеющие разные варианты каштановых узоров, и станут дополнением к разным образам теплого сезона.

Расширилась линейка футболок, которые станут базой летних капсул поклонниц ярких цветов – "Каштаны" и "Неоготика".

Основательницы бренда разбавили дроп лаконичным аксессуаром из жемчужин, который можно использовать в качестве пояса, ожерелья и браслета.

Читайте также: